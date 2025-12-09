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Η ΕΕ ερευνά τη Google για πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις
11:59 - 09 Δεκ 2025

Η ΕΕ ερευνά τη Google για πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις σχετικά με το αν η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο διαδικτυακών εκδοτών, καθώς και βίντεο που έχουν ανέβει στο YouTube, για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το Politico, η έρευνα θα εξετάσει εάν η Google νοθεύει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, ή εάν δίνει στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, θέτοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τα ανταγωνιστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε την Τρίτη (9/12) η Επιτροπή.

Σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι ανησυχεί πως η Google ενδέχεται να χρησιμοποίησε το περιεχόμενο διαδικτυακών εκδοτών για να παρέχει υπηρεσίες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης μέσα στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση προς τους εκδότες και χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αρνηθούν αυτή τη χρήση του περιεχομένου τους.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο αμερικανικός κολοσσός αναζήτησης ενδέχεται να χρησιμοποίησε βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχει ανέβει στο YouTube για να εκπαιδεύσει τα γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, χωρίς να αποζημιώσει τους δημιουργούς και χωρίς να τους δώσει τη δυνατότητα να αρνηθούν αυτή τη χρήση.

Η επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα ακολουθεί την παρουσίαση από τη Google των αποτελεσμάτων αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της επισκεψιμότητας προς διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Η Google είχε ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη διαδικτυακή διαφήμιση. Έχει προτείνει τεχνικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της παράβασης, αλλά αντιστέκεται στην έκκληση της επιτρόπου ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, για διάσπαση της εταιρείας.

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