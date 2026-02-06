Παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο: Μία στις δύο καταγγελίες σχετίζεται με εγκλήματα εις βάρος παιδιών
09:00 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Προβληματίζουν τα στοιχεία που αφορούν τις καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων (CSAM) παραμένει η σοβαρότερη κατηγορία παραβάσεων.

Συνολικά για το 2025, 7.530 αναφορές υποβλήθηκαν από πολίτες και φορείς, εκ των οποίων 1.008 αξιολογήθηκαν ως παράνομες. Το πλέον όμως ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι το 47% αφορούσε υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων (CSAM), γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν μία στις δύο σοβαρές καταγγελίες σχετίζεται με εγκλήματα εις βάρος παιδιών.

Το παράνομο υλικό εντοπίζεται κυρίως σε φόρουμ και ανοικτές διαδικτυακές κοινότητες, συχνά με τη μορφή βίντεο ή στιγμιότυπων συνομιλιών ανηλίκων σε εικονικά δωμάτια συνομιλίας, όπου η εποπτεία είναι περιορισμένη και οι κίνδυνοι αυξημένοι.

Αύξηση 40% σε έναν χρόνο

Αύξηση κατά 40%, σημείωσαν οι καταγγελίες το 2025 σε σύγκριση με το 2024, κάτι που καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το safeline.gr η αύξηση αυτή δεν αποδίδεται μόνο στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών, αλλά και στη μετατόπιση της παράνομης δραστηριότητας σε διαδικτυακούς χώρους με χαλαρότερο έλεγχο. Παράλληλα, ψηλά στις ανησυχίες παραμένουν η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ψηφιακή εκπαίδευση, καταδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ασφαλούς χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θέματα που αφορούν σχέσεις, σεξουαλικότητα και πορνογραφικό περιεχόμενο συνεχίζουν να απασχολούν έντονα, ενώ αυξημένες είναι και οι αναφορές για ζητήματα διαδικτυακής φήμης, που σχετίζονται με τη δημοσίευση περιεχομένου και τις επιπτώσεις του στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο σύνολο των κλήσεων καταγράφονται επίσης περιστατικά διαδικτυακού εξαναγκασμού και εκβιασμού, ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης, καθώς και έκθεσης σε δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο. Η παρουσία θεμάτων αυτοτραυματισμού επιβεβαιώνει τη στενή διασύνδεση της διαδικτυακής εμπειρίας με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Σημαντική είναι και η ενίσχυση του ρόλου της SafeLine.gr ως Trusted Flagger στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Το 2025 καταγράφηκε αύξηση 180% στις καταγγελίες που προωθήθηκαν προς τις επιγραμμικές πλατφόρμες, γεγονός που συνέβαλε στην ταχύτερη αξιολόγηση και απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου.

Πώς διαχειρίζονται οι καταγγελίες

Η διαχείριση των παράνομων αναφορών ακολουθεί πολυεπίπεδη διαδικασία, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη φύση του περιστατικού. Από το σύνολο των παράνομων υποθέσεων:

- 47,4% διαβιβάστηκε στην Ελληνική Αστυνομία, κυρίως σε περιπτώσεις που αφορούσαν ανηλίκους ή σοβαρά ποινικά αδικήματα.
- 43,8% συνοδεύτηκε από εξατομικευμένη απάντηση και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους καταγγέλλοντες.
- 17,3% προωθήθηκε απευθείας στις διαδικτυακές πλατφόρμες για αξιολόγηση και αφαίρεση του περιεχομένου.

Οικονομικές απάτες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Πέρα από το CSAM, η ετήσια αναφορά καταγράφει υψηλά ποσοστά και σε άλλες μορφές παραβατικότητας. Οι οικονομικές απάτες αντιστοιχούν στο 23,4% των παράνομων αναφορών, αντανακλώντας τη συστηματική χρήση ψευδών αγγελιών και παραπλανητικών πρακτικών. Ακολουθούν οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων με 16,5%, ενώ μικρότερα ποσοστά αφορούν spam και phishing (5,1%) καθώς και εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση (3,6%).

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα ευρύτερο τοπίο ψηφιακής ανασφάλειας, στο οποίο οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές απειλές, από την οικονομική εξαπάτηση έως τη σοβαρή προσβολή της ιδιωτικότητας.

Ένα διαρκώς διευρυνόμενο πεδίο

Η ετήσια αποτύπωση για το 2025 καταδεικνύει ότι ο όγκος, η φύση και η σοβαρότητα του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο εξελίσσονται διαρκώς. Η αύξηση των καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του υλικού σε ανοιχτές ψηφιακές κοινότητες, συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τους μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας.

