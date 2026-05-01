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Το Mythos της Anthropic στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ
Τεχνολογία
18:00 - 01 Μάι 2026

Το Mythos της Anthropic στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο CTO του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Emil Michael, δήλωσε ότι η Anthropic παραμένει «κίνδυνος εφοδιαστικής αλυσίδας», αλλά το μοντέλο Mythos αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση εθνικής ασφάλειας. Τόνισε ότι το Mythos διαθέτει προηγμένες δυνατότητες εντοπισμού και επιδιόρθωσης κυβερνοευπαθειών, γεγονός που απαιτεί ενίσχυση της ασφάλειας των κυβερνητικών δικτύων.

Η ένταση μεταξύ Πενταγώνου και Anthropic κορυφώθηκε όταν το Υπουργείο χαρακτήρισε την εταιρεία ως απειλή, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη χρήση των μοντέλων της, όπως το Claude, από εργολάβους άμυνας. Η Anthropic αντέδρασε νομικά κατά της κυβέρνησης του Donald Trump, επιδιώκοντας άρση του αποκλεισμού.

Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας συνεργάζεται με εταιρείες όπως OpenAI, Google, Microsoft και Amazon Web Services για την ανάπτυξη AI σε στρατιωτικά δίκτυα. Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, παραδέχθηκε ότι η συμφωνία με το Πεντάγωνο φάνηκε «ευκαιριακή».

Παρά τις εντάσεις, συνεχίζονται επαφές, με τον CEO της Anthropic, Dario Amodei, να συναντά αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο. Το ενδεχόμενο συνεργασίας παραμένει ανοιχτό, καθώς οι ΗΠΑ αξιολογούν τις δυνατότητες προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για στρατηγική χρήση.

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