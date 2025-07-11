Αναμονές στα απογευματινά χειρουργεία στο Λασίθι – Τι αναφέρουν τα σωματεία

Σε κοινή ανακοίνωση προχώρησαν τα νοσοκομειακά σωματεία του ν. Λασιθίου ώστε να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται καθυστερήσεις στα απογευματινά χειρουργεία.

Η ανακοίνωση:

«Σε σχέση με τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία του ν. λασιθίου, θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:



Ο λόγος που υπάρχουν αναμονές για τα τακτικά πρωινά χειρουργεία στα νοσοκομεία του ν. λασιθίου και σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είναι η έλλειψη γιατρών (κυρίως αναισθησιολόγων) και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.



Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούν να γίνονται και δεν γίνονται ούτε απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία του νομού και γι΄αυτό ο θεσμός αυτός δεν έχει μειώσει τις σχετικές λίστες αναμονής.



Η μόνη λύση για να μην υπάρχουν μεγάλες αναμονές για τακτικά χειρουργεία στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι να δοθούν αυξήσεις στις αποδοχές, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, (έτσι ώστε να σταματήσουν να βγαίνουν άγονες οι θέσεις που προκηρύσσονται) και να γίνουν επαρκείς προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.



ΔΣ Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου



ΔΣ Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΥ ν. Λασιθίου



ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου ΚΥ Σητείας



ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου ΚΥ Ιεράπετρας

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου ΚΥ Νεάπολης "Διαλυνάκειο"»