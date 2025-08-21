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Ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ
Υγεία
12:12 - 21 Αυγ 2025

Ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν δύο μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι βασικές αρχές συγκρότησης των νέων Κινητών Ομάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ. Π.Φ.Υ.), οι εργαζόμενοι στις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ εκφράζουν δημόσια την ανησυχία τους για το μέλλον της απασχόλησής τους. Μέσα από σχετική ανακοίνωση, διατυπώνουν αιτήματα για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και σαφή ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο λειτουργίας, ενώ καταγγέλλουν έλλειψη επίσημης επικοινωνίας από την πλευρά του Υπουργείου.

Η ανακοίνωση:

«Ήδη έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τη συζήτηση, την κατάθεση και τη ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας περί “Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ¨, στις διατάξεις του οποίου ενσωματώνονταν οι βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ. Π.Φ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ.

Σε αυτό το διάστημα με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις στη διοίκηση του Οργανισμού, συναντήσεις με την πλειοψηφία των κομμάτων του Κοινοβουλίου, κάναμε προσπάθεια να αναδείξουμε το ζήτημα μας και κυρίως να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος/ -νη δε θα μείνει χωρίς δουλειά την επόμενη περίοδο, ότι δε θα αλλάξουν καμιάς και κανενός οι όροι εργασίας προς το χειρότερο στην καινούρια αυτή κατάσταση.

Παρά τις πολλές και διάφορες δημοσιεύσεις στον τύπο για τις νέες ΚΟΜΥ και την «επανάσταση» που φέρνουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, για ακόμα μια φορά το πιο δυναμικό κομμάτι αυτών των σχηματισμών, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι τους βρίσκονται στην άγνοια, στην «απέξω», μην έχοντας ούτε καθαρή εικόνα για το πως θα υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί αυτοί, ούτε αν θα παραμείνει το σύνολο τους στη θέση τους!

Το Υπουργείο Υγείας και οι αντίστοιχοι αρμόδιοι του έχουν επιλέξει σταθερά όχι μόνο να αποφεύγουν να μας συναντήσουν ή να δώσουν απάντηση στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, αλλά επιλέγει σταθερά να διαδίδει φήμες και διαβεβαιώσεις μέσω διαφόρων «ενδιάμεσων».

Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρουμε απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα και αιτήματα που θέτουμε:

Να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χάσει καμία και κανείς την εργασία του στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί!

Να μην υπάρχει καμία σκέψη για δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας των μέχρι τώρα ΙΔΟΧ με συμβάσεις Covid στον Ε.Ο.Δ.Υ. (να μην εκβιαστεί καμία και κανένας δηλαδή υπό το πρίσμα τις ανεργίας να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση με δελτίο παροχής υπηρεσιών)!

Να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μην κινδυνέψει καμία και κανένας να μείνει έστω για μια μέρα χωρίς σύμβαση, χωρίς δουλειά.

Να προχωρήσει το Υπουργείο σε άμεση και αναλυτική ενημέρωση, χωρίς γενικολογίες και ασάφειες σχετικά με το μέλλον των εργαζόμενων.

Οι νέες Κ.ΟΜ.Υ. Π.Φ.Υ. να είναι ενταγμένες οργανικά και ολοκληρωτικά στην Πρωτοβάθμια Υγεία, με εργαζόμενες / -νους με πλήρεις σχέσεις απασχόλησης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό. Να εξυπηρετούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης σταθερής και συστηματικής παρέμβασης στην κοινότητα με τα απαραίτητα επιστημονικά κριτήρια»!

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