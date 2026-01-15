Τελικά, πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε;

Οι υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ, αλλά και την ΕΕ, εδώ και πολλά χρόνια ενθαρρύνουν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση λιπαρών κομματιών κόκκινου κρέατος, προειδοποιώντας ότι η κατανάλωση περισσότερων από τρεις έως τέσσερις μερίδες την εβδομάδα μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Το κόκκινο κρέας περιέχει υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, τα οποία αυξάνουν τη χοληστερόλη LDL — τον τύπο που συνδέεται με καρδιοπάθειες. Οι αρχές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ευζωία των ζώων και τη σημαντική επίδραση που έχει η παραγωγή κρέατος στο περιβάλλον.

Ωστόσο, αυτή η μακροχρόνια σύσταση για περιορισμό του κόκκινου κρέατος ανατράπηκε όταν το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ εξέδωσαν νέες διατροφικές οδηγίες την περασμένη εβδομάδα. Οι οδηγίες συνιστούν στους ανθρώπους να καταναλώνουν μια ποικιλία τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη, τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου κρέατος. Περιλαμβάνουν επίσης άλλα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, βούτυρο και ζωικό λίπος βοδινού — μια απότομη απόκλιση από δεκαετίες συστάσεων.

H Washington Post απευθύνθηκε σε τρεις ειδικούς, για να απαντήσουν πόσο κόκκινο κρέας, βούτυρο και άλλα είδη πλήρων γαλακτοκομικών είναι εντάξει να περιλαμβάνονται στη διατροφή μας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδας είπαν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή, με έμφαση σε τρόφιμα όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φασόλια, φακές, ξηρούς καρπούς, σπόρους, δημητριακά ολικής άλεσης, θαλασσινά και ελαιόλαδο. Επικρότησαν τις νέες διατροφικές οδηγίες επειδή, για πρώτη φορά, δηλώνουν ρητά ότι οι Αμερικανοί πρέπει να τρώνε «πραγματικό φαγητό» και να αποφεύγουν τα «υπερεπεξεργασμένα» συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά που είναι φορτωμένα με ζάχαρη, νάτριο, τεχνητά γλυκαντικά και άλλα πρόσθετα.

Καταναλώνετε «μέτριες» ποσότητες κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών

Η σύσταση για περιορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου και υποστηρίζεται έντονα από την έρευνα, δήλωσε η Marion Nestle, ομότιμη καθηγήτρια σπουδών τροφίμων και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η υποστήριξη του κόκκινου κρέατος και του βουτύρου στις οδηγίες δείχνει αδιαφορία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. «Με γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 1950», είπε. «Πραγματικά πιστεύουν ότι τέτοιες δίαιτες δεν έχουν καμία σχέση με τις καρδιοπάθειες;»

Είπε ότι οι οδηγίες περιέχουν αντιφατικές συμβουλές, επειδή προωθούν τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, ενώ ταυτόχρονα λένε στους Αμερικανούς να περιορίζουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε όχι περισσότερο από το 10% των ημερήσιων θερμίδων. «Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό;» αναρωτήθηκε.

Πρόσθεσε κλείνοντας ότι, κατά τη γνώμη της, η κατανάλωση «μέτριων» ποσοτήτων κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών είναι «μια χαρά», εφόσον καταναλώνετε ποικιλία τροφίμων και δεν υπερκαταναλώνετε θερμίδες. «Οι οδηγίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως άδεια για υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ζωικού λίπους και βουτύρου — όσο νόστιμα κι αν είναι», είπε. «Όλα με μέτρο».

Αποφύγετε τα επεξεργασμένα κρέατα

Η πιο σημαντική αλλαγή στις διατροφικές οδηγίες είναι η σύσταση οι Αμερικανοί να αποφεύγουν πατατάκια, καραμέλες, ζαχαρούχα ποτά, δημητριακά πρωινού και άλλα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που παρασκευάζονται με εξευγενισμένα δημητριακά, πρόσθετα σάκχαρα, τεχνητά γλυκαντικά και άλλα πρόσθετα, δήλωσε ο Dariush Mozaffarian, καρδιολόγος και διευθυντής του Ινστιτούτου Food Is Medicine του Πανεπιστημίου Tufts. «Καμία οδηγία στο παρελθόν δεν είχε πει ποτέ “αποφύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα”», είπε.

Ο Mozaffarian επισήμανε ότι οι προηγούμενες οδηγίες συνιστούσαν την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών, αλλά συγκεκριμένα ενθάρρυναν την κατανάλωση «άπαχου κρέατος» και γαλακτοκομικών χωρίς λιπαρά ή με χαμηλά λιπαρά, αντί για κόκκινο κρέας και πλήρη γαλακτοκομικά. Έτσι, οι αλλαγές είναι λεπτές. Σημείωσε επίσης ότι οι νέες οδηγίες αναφέρουν το κόκκινο κρέας ως μία μόνο από τις πολλές πηγές πρωτεΐνης που πρέπει να καταναλώνουν οι άνθρωποι, μαζί με αυγά, πουλερικά, θαλασσινά, φασόλια, αρακά, φακές, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και σόγια. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έμφαση στο κόκκινο κρέας», είπε.

Το πρόβλημα με το κόκκινο κρέας δεν είναι ότι περιέχει πολλά κορεσμένα λιπαρά, είπε ο Mozaffarian, αλλά ότι περιέχει άλλες καρκινογόνες και προφλεγμονώδεις ενώσεις που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου και διαβήτη τύπου 2. Συνέστησε οι άνθρωποι να μην τρώνε περισσότερη από μία μερίδα την εβδομάδα μπριζόλα, μοσχάρι, αρνί, χοιρινό, κιμά ή άλλα κόκκινα κρέατα. Και είπε ότι τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως μπέικον, χοτ ντογκ, λουκάνικα, σαλάμι και αλλαντικά, θα πρέπει είτε να αποφεύγονται εντελώς είτε να καταναλώνονται μόνο περιστασιακά.

Όσον αφορά τα πλήρη γαλακτοκομικά, είναι εντάξει να καταναλώνονται έως τρεις μερίδες την ημέρα, αλλά ιδανικά θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ζυμωμένα γαλακτοκομικά τρόφιμα όπως το απλό γιαούρτι, το κεφίρ και ορισμένα τυριά, είπε ο Mozaffarian.

Δοκιμάστε φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως ξηρούς καρπούς και τρόφιμα σόγιας

«Η καθοδήγηση σχετικά με το κόκκινο κρέας και τα λιπαρά των γαλακτοκομικών είναι απλώς λανθασμένη και επικίνδυνη για την υγεία των Αμερικανών», δήλωσε ο Walter Willett, καθηγητής Ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και καθηγητής Επιδημιολογίας και Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan.

Ωστόσο, όπως και οι άλλοι ειδικοί, ο Willett είχε κάποια θετικά να πει για τις νέες οδηγίες, ιδίως για τη σύσταση να καταναλώνεται λιγότερη ζάχαρη και εξευγενισμένα δημητριακά.

Ο Willett είπε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές μιας ομοσπονδιακής συμβουλευτικής επιτροπής που δημοσίευσε έκθεση στα τέλη του 2024, η οποία ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο κρέας και περισσότερα φασόλια, αρακά, φακές, ξηρούς καρπούς και άλλα φυτικά τρόφιμα, καθώς και θαλασσινά και γαλακτοκομικά χωρίς λιπαρά.

Ανέφερε ακόμα ότι το κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά δεν είναι μόνο πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, αλλά και «εξαιρετικά» φτωχά σε απαραίτητα λιπαρά οξέα που είναι ωφέλιμα για την καρδιαγγειακή και τη συνολική υγεία.

«Σε τυχαιοποιημένες μελέτες, το κόκκινο κρέας αυξάνει τη χοληστερόλη LDL», πρόσθεσε. «Σε μακροχρόνιες επιδημιολογικές μελέτες, το κόκκινο κρέας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, ειδικά όταν συγκρίνεται με φυτικές πηγές πρωτεΐνης».

Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, είπε ότι δεν είναι απαραίτητα και ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία πως οι άνθρωποι χρειάζεται να καταναλώνουν τρεις μερίδες την ημέρα. Τόνισε επίσης την επίδραση που έχει η παραγωγή γαλακτοκομικών και κρέατος στο περιβάλλον.

Ο Willett είπε ότι μια διατροφή που είναι καλή για την υγεία σας και για τον πλανήτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε εντελώς το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να περιορίζεστε σε μία εβδομαδιαία μερίδα κόκκινου κρέατος και ίσως μία ημερήσια μερίδα γάλακτος, τυριού ή γιαουρτιού.

Το 2024, ο Willett ήταν συν-συγγραφέας μιας μεγάλης μελέτης που εξέτασε τις επιπτώσεις της λεγόμενης Δίαιτας Πλανητικής Υγείας (Planetary Health Diet). Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 200.000 Αμερικανούς που παρακολουθήθηκαν στενά για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν κυρίως ελάχιστα επεξεργασμένα φυτικά τρόφιμα, όπως ξηρούς καρπούς, φασόλια, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και ελαιόλαδο, μαζί με μέτριες ποσότητες κρέατος, ψαριών, αυγών και γαλακτοκομικών, είχαν χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου θανάτου από καρδιοπάθειες, καρκίνο και άλλες χρόνιες ασθένειες. Ταυτόχρονα, οι δίαιτές τους είχαν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επειδή αποτελούνταν από τρόφιμα που καλλιεργούνται με λιγότερη χρήση γης και νερού και παράγονται με λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τελικά, η διατροφή για καλύτερη προσωπική υγεία και υγεία του πλανήτη, είπε ο Willett, σημαίνει τη μετατόπιση της ισορροπίας της διατροφής σας προς περισσότερες φυτικές πηγές πρωτεΐνης.