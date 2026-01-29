Σημαντική ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων του ΕΣΥ με το νέο οικονομικό κίνητρο για νέους γιατρούς

Σημαντικά αποτελέσματα και ώθηση στην προσέλκυση νέων γιατρών στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Εσωτερικής Παθολογίας, επέφερε το εφάπαξ οικονομικό κίνητρούψους 40.000 ευρώ που θεσπίστηκε για πρώτη φορά σε νέους γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν να ξεκινήσουν ειδικότητα στις συγκεκριμένες κρίσιμεςειδικότητες.

Σημειώνεται ότι στους δύο αυτούς τομείς η Ελλάδαεμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με συνέπεια να καταγράφονται αυξημένες ανάγκες και κενά στις νοσοκομειακές δομές της χώρας μας.

Έως τις 31/12/2025, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έγκριση 108 θέσεωνειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις τους, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι κενές θέσεις σε Γενικά Νοσοκομεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια και τις νησιωτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στο εφάπαξ οικονομικό κίνητρο των 40.000 ευρώ, διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε δύο φάσεις: τα 2/3 κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και το 1/3 με την ολοκλήρωση της ειδικότητας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η προσέλκυση νέων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Το εφάπαξ οικονομικό κίνητρο των 40.000 ευρώ, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά, έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον νέων ιατρών για τη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Εσωτερική Παθολογία. Πρόκειται για ειδικότητες στις οποίες η χώρα μας καταγράφει διαχρονικά σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με στοχευμένα και ουσιαστικά κίνητρα, στηρίζουμε τους νέους γιατρούς και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Σε δήλωσή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η θεσμοθέτηση του εφάπαξ οικονομικού κινήτρου είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, που έχει ανάγκη η χώρα μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι νέοι αυτοί επιστήμονες μένουν και σταδιοδρομούν στην πατρίδα μας και, παράλληλα, η παρουσία τους εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ε