Deutsche Bank: Κέρδη-ρεκόρ στο δ’ τρίμηνο, αλλά στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/1) εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας κέρδη-ρεκόρ και ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, σε μια περίοδο όμως που η γερμανική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα εισαγγελική έρευνα για πιθανές υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ για το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς που έκαναν λόγο για 1,12 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 7,73 δισ. ευρώ, σχεδόν απόλυτα ευθυγραμμισμένα με την πρόβλεψη των αναλυτών της LSEG για 7,72 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, βασικό μέτρο φερεγγυότητας μιας τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 14,2% το τέταρτο τρίμηνο. Αν και παρουσίασε μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 14,5% του προηγούμενου τριμήνου, ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σύγκριση με το 13,8% της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Θετικά κινήθηκε και το μέτωπο των πιστωτικών ζημιών, καθώς οι απομειώσεις δανείων ανήλθαν σε 395 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα τόσο από την πρόβλεψη των αναλυτών (408,3 εκατ. ευρώ) όσο και από τα 417 εκατ. ευρώ του τρίτου τριμήνου.

Ο οικονομικός διευθυντής της Deutsche Bank, Τζέιμς φον Μόλτκε, έκανε λόγο για «φανταστικές χρονιές-ρεκόρ» στους τομείς των ομολόγων και συναλλάγματος, καθώς και στη μονάδα διαχείρισης κεφαλαίων DWS, ενώ ανάπτυξη σημειώθηκε και στην ιδιωτική τραπεζική. Αντίθετα, χαρακτήρισε το 2025 «ελαφρώς πιο αδύναμο έτος» για την εταιρική δραστηριότητα, με επιβράδυνση στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές.

Μιλώντας στο CNBC, ο φον Μόλτκε εξέφρασε αισιοδοξία για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι και οι τέσσερις βασικοί τομείς δραστηριότητας της τράπεζας είναι καλά τοποθετημένοι για ανάπτυξη, ενώ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την ενίσχυση της αγοράς IPO.

Την ίδια στιγμή, το θετικό κλίμα επισκιάστηκε από την ανακοίνωση ότι Γερμανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος, πραγματοποιώντας εφόδους στα γραφεία της τράπεζας σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο. Ο φον Μόλτκε δήλωσε ότι η Deutsche Bank συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας πως οι επίμαχες συναλλαγές αφορούν παλαιότερα έτη και ότι η τράπεζα έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης χρηματοοικονομικού εγκλήματος.