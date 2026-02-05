Από την πρόληψη στη ζωή - Το μήνυμα της ΕΟΠΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου με στόχο την ανάδειξη της καθοριστικής σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης με αναφορές στην ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες, καθώς και στις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που μεταμορφώνουν, πλέον, την πρόγνωση της νόσου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας E.K.Π.Α, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη ενός συνεκτικού εθνικού σχεδιασμού για την ογκολογική φροντίδα. Η βιώσιμη ογκολογική φροντίδα απαιτεί στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό: πρόληψη στον πληθυσμό, έγκαιρη διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και συστηματική υποστήριξη των επιζώντων. Δεν αρκεί, πλέον, να θεραπεύουμε καλύτερα, οφείλουμε να προλαμβάνουμε περισσότερο και να οργανώνουμε αποτελεσματικότερα το σύστημα υγείας. Η ΕΟΠΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ογκολογίας, με τον ασθενή στο επίκεντρο κάθε απόφασης.

Ξεκινώντας με τις επιστημονικές παρουσιάσεις, ο κ. Μπάμιας παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η πρόγνωση των περισσότερων καρκίνων έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η βελτίωση αυτή αποτελεί συνισταμένη της διάγνωσης σε πρωιμότερα στάδια μέσω οργανωμένων στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και της σημαντικής προόδου όλων των θεραπευτικών μεθόδων. Η συμβολή της μοριακής βιολογίας, της εξατομικευμένης ιατρικής, των στοχευμένων θεραπειών και της ανοσοθεραπείας έχει ήδη μετατρέψει πολλές μορφές μεταστατικού καρκίνου σε χρόνιες παθήσεις, ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακόμη και ίαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο παρουσίασε εκ μέρους του ΕΟΔΥ ο Απτχος ε.α. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΔΥ, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων. Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καλύπτοντας τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου. Με καθολική και δωρεάν πρόσβαση, ψηφιοποιημένες διαδικασίες, άυλα παραπεμπτικά και ενεργητική πρόσκληση των πολιτών, εισάγει σύγχρονες πρακτικές screening, όπως HPV-DNA testing και self-tests, μετατοπίζοντας το σύστημα υγείας από την παθητική θεραπεία στην ενεργητική πρόληψη.

Ο κ. Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Μέλος ΔΣ της ΕΟΠΕ τόνισε ότι έως και το 40% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και μείωσης τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η αποφυγή και διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η τακτική σωματική άσκηση, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και η μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους και επιβλαβείς παράγοντες του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τη θεραπευσιμότητα, μετατρέποντας μεγάλο ποσοστό των περιστατικών σε ιάσιμα.

Η κα Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Γενική Γραμματέας Pharma Innovation Forum (PiF), αναφέρθηκε στη συμβολή της βιοφαρμακευτικής καινοτομίας και της επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών υγείας.

Συνοψίζοντας, ο Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα», Γεν. Γραμματέας ΔΣ της ΕΟΠΕ, κ. Μιχαήλ Λιόντος, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει πρόληψη, σύγχρονη θεραπεία, παρηγορική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ισότητα στην πρόσβαση. Παράλληλα, η αυξανόμενη επιβίωση δημιουργεί νέες ανάγκες για τη μακροχρόνια φροντίδα των επιζώντων και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Η κα Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), εκπροσωπώντας την κοινότητα των ασθενών, ανέδειξε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και της εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπείες.

Τέλος ο κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center , Ειδ. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΠΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, ανεξάρτητα από τις πολλές σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες στην ογκολογία, η αξία της αγωγής υγείας, της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου παραμένει ανεκτίμητη. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή των δεδομένων υγείας, της μοριακής βιολογίας και της βιοπληροφορικής στην εξατομίκευση της φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς τονίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου-ασθενή ως ψυχοσωματική προσωπικότητα. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και οι ασθενείς μας είναι μοναδικοί και αναντικατάστατοι, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Το μήνυμα της ΕΟΠΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Μαθαίνουμε – Προλαμβάνουμε – Ζούμε. Επενδύουμε στη γνώση, ενισχύουμε την πρόληψη και διασφαλίζουμε σύγχρονη, ποιοτική και δίκαιη φροντίδα για όλους — γιατί σήμερα μπορούμε όχι μόνο να ζούμε περισσότερο, αλλά να ζούμε καλύτερα, με και μετά τον καρκίνο.