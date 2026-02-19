1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοδράματος: «Από την Αποξένωση στη Σύνδεση»

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοδράματος, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Ψυχοδράματος, θα λάβει χώρα στην Αθήνα το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στο κτίριο του ΑΚΤΟ* Art School, Ευελπίδων 11, ώρες 10.00 έως τις 20.00.

Το ψυχόδραμα είναι μία διεθνώς καταξιωμένη ψυχοθεραπευτική και ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση. Εμπνευστής του ήταν ο ψυχίατρος Jacob Levy Moreno, ο οποίος στην εποχή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Βιέννη, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Το συνέδριο εστιάζει στο επίκαιρο θέμα του κινδύνου της απομόνωσης και εν τέλει της αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου και στους τρόπους που μπορούν να τον απελευθερώσουν και να τον οδηγήσουν στη σύνδεση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και τους φοιτητές του χώρου της ψυχικής υγείας, τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες κυρίως των παραστατικών τεχνών, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το ψυχόδραμα και τις εφαρμογές του.

Στο συνέδριο είναι προσκεκλημένοι ως ομιλητές διακεκριμένες προσωπικότητες του ψυχοδράματος στην Ελλάδα αλλά και του κλάδου της ψυχικής υγείας εν γένει. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια καθώς και masterclasses που βασίζονται στις εφαρμογές και στις τεχνικές του ψυχοδράματος.

*Ο ΑΚΤΟ είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης του συνεδρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής στο

https://psychodrama.org.gr/1o-panellinio-synedrio-psychodramatos/

Πληροφορίες

Στυλιανός Ν. Λαγαράκης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Τηλ. 6981480202

Δρ. Σμαρούλα Παντελή

Πρόεδρος Ε.Ε.ΨΥ

Τηλ. 6944533209