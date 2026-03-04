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Χρηματιστήριο: Ήρθαν «τα κάτω πάνω» με +4,16% στον ΓΔ και +6,7% στις τράπεζες - Άλμα ΕΥΔΑΠ
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17:41 - 04 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Ήρθαν «τα κάτω πάνω» με +4,16% στον ΓΔ και +6,7% στις τράπεζες - Άλμα ΕΥΔΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικό ξέσπασμα στο ΧΑ με τον ΓΔ να αναρριχάται έως τις 2169 μονάδες (+4,6%) και να καταλήγει στις 2160 +4,16% με εξαιρετικά υψηλό τζίρο στα 467 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος οφείλεται ως επί το πλείστον σε υπεραπόδοση του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +6,7%) ο οποίος είχε χτυπηθεί έντονα το προηγούμενο τριήμερο.

Μια συνεδρίαση ‘ανάποδη Τρίτη’ αυτή της Τετάρτης με σχεδόν καθολική συμμετοχή από τις μετοχές του FTSE (23/25) και συντριπτική στο σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύτηκαν (110 ανοδικές σε σύνολο 138 μετοχών) με την ΕΥΔΑΠ +17% να ξεχωρίζει μετά την απόκτηση της συμμετοχής του J.Paulson (10%) από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ +5,7%, η οποία με την κίνηση αυτή βάζει πόδι σε μια σπουδαία και κρίσιμη υποδομή.

Ανοδικά ΑΛΦΑ +8,7%, ΕΥΡΩΒ +7,7%, ΕΤΕ +6,6%, BOCHGR +6,7% με την εξτρά ώθηση από την πρόθεση της διοίκησης για payout ratio 90% για φέτος. Μεγάλα κέρδη για τον όμιλο Viohalco με ΒΙΟ +4,3%, CENER +5,6% και ΕΛΧΑ +6,8% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους με βελτιωμένα έσοδα (3,6 δις +5%) και παρόμοια κέρδη με τα περυσινά (109 εκ.).

Υψηλά κέρδη και για ΔΑΑ +5,5% μετά την ανακοίνωση για αύξηση της επιβατικής κίνησης διμήνου κατά +11%. Εξαιρετικά κινήθηκε και η MTLN +5,2% με την τιμή αλουμινίου σημαντικό όπλο στην φαρέτρα της. Ανοδικά επίσης οι ΔΕΗ +3,8% και ΑΡΑΙΓ +3,9% με την Barclays να εξακολουθεί να την θεωρεί επενδυτική ευκαιρία μειώνοντας όμως την τιμή στόχο στα 15,7 ευρώ.

Συγκριτικά χαμηλότερες πτήσεις για τα διυλιστήρια που είχαν αντέξει στις αναταράξεις με απώλειες τις προηγούμενες ημέρες (ΕΛΠΕ -0,5% και ΜΟΗ -0,9%), ενώ μικρότερα κέρδη είχαμε σε ΕΕΕ +0,2% όπως ήταν αναμενόμενο μετά το εντυπωσιακό +18% φέτος και ΤΙΤΑΝ +0,8%. Ο ΟΠΑΠ στο +1,5% ίσως και εξαιτίας της ακύρωσης της εξαγοράς της Novibet από την Allwyn, η MΠΕΛΑ +1,5% με σημαντική παρουσία στο Ισραήλ και ΣΑΡ +1.2%.

Θετική εικόνα αλλά με αισθητά χαμηλότερες συναλλαγές στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την CREDIA +10,7% να ξεχωρίζει, ακολουθούμενη από τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,3%, ΚΡΙ +7,8%, ΑΒΑΞ +6,2%, ACAG +6%, ΑΛΜΥ +7,8%, NOVAL +5,4%, BYLOT +5,2%.

Παρόμοια συμπεριφορά και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με QLCO +14,5% , ΠΕΡΦ +11,6%, ΙΝΛΙΦ +8,5%, ΚΟΥΑΛ +5,9% και ΔΟΜΙΚ +6,4%.

Λογική η ανοδική αντίδραση στο ΧΑ μετά το τριήμερο ξεπούλημα με τον ΓΔ να επιχειρεί την υπέρβαση των 2150 μονάδων που πλέον καθίστανται κρίσιμο επίπεδο για την βραχυπρόθεσμη πορεία του ΓΔ με το επόμενο σημαντικό σημείο να βρίσκεται στις 2215 μονάδες.

Θετική η αντίδραση και στις ευρωπαϊκές αγορές (DAX +1,6%) παρά το selloff στις ασιατικές, ελαφρώς ανοδικά τα futures στις ΗΠΑ (S&P +0,6%).

Οι εξελίξεις στην ΜΑ, η ροή των ειδήσεων και κυρίως η διάρκεια και η ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων είναι τα μόνα τα οποία απασχολούν στην τρέχουσα συγκυρία την επενδυτική κοινότητα, με τα επιχειρηματικά στοιχεία , τα μεγέθη των εταιριών και τις αποτιμήσεις τους, τα στοιχεία πωλήσεων/κερδών/μερισμάτων κοκ να μην θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας.

Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει υψηλή για όσο διαρκεί η κρίση με τις εναλλαγές στα πρόσημα και στην ψυχολογία των επενδυτών στο καθημερινό χρηματιστηριακό μενού!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 17:49
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