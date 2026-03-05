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ΕΦΕΧ: Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αυτοφροντίδα επιστρέφουν περίπου 6,7 στο σύστημα Υγείας
Υγεία
19:23 - 05 Μαρ 2026

ΕΦΕΧ: Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αυτοφροντίδα επιστρέφουν περίπου 6,7 στο σύστημα Υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Οι προτάσεις του ΕΦΕΧ για ένα σαφές και σύγχρονο πλαίσιο μετατροπής φαρμάκων σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (switch), καθώς και η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για το umbrellabranding, παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Τις εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (3/3) χαιρέτισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε τη συμβολή του κλάδου επισημαίνοντας ότι:

«Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ως πολιτική ηγεσία είμαστε όσο μπορούμε υποστηρικτικοί προς τον δικό σας κλάδο, του οποίου αναγνωρίζουμε τη σημαντική συνεισφορά στη δημόσια υγεία».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής των switches, σημειώνοντας ότι η μετατροπή φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι μπορούν να επενδυθούν σε άλλους κρίσιμους τομείς της Υγείας.Όπως τόνισε ο υπουργός, το φάρμακο αποτελεί ένα σύνθετο πεδίο άσκησης δημόσιας πολιτικής:

«Το φάρμακο ως πεδίο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής απαιτεί συντονισμό και πιο προληπτική δράση. Το σύστημα είναι πολυδαίδαλο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εσείς έχετε τον δικό σας σημαντικό ρόλο».

Κεντρικό σημείο της Γενικής Συνέλευσης, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο γενικός Διευθυντής Θωμάς Δόκιος, αποτέλεσε η παρουσίαση της Στρατηγικής ΕΦΕΧ 2026 από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Γρηγόρη Καρέλο, με δεδομένο μάλιστα ότι η παγκόσμια αγορά Αυτοφροντίδας προβλέπεται να αυξάνεται περίπου κατά 6,8% ετησίως.

Η στρατηγική εστίασε στην ενίσχυση της Αυτοφροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός βιώσιμου συστήματος Υγείας, με παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής, ρυθμιστικού πλαισίου, εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ενημέρωσης της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες χρησιμοποιούν καθημερινά προϊόντα Αυτοφροντίδας, ενώ το κόστος των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς είναι μικρότερο από 1 ευρώ ανά θεραπευτική δόση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχθηκε η ουσιαστική συμβολή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και συνολικά των προϊόντων Αυτοφροντίδας, όχι μόνο στην καθημερινή υγεία των πολιτών αλλά και στη συνολική «αποσυμφόρηση» του συστήματος. Ενδεικτικά, κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αυτοφροντίδα (OTC/ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) επιστρέφει περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα Υγείας. Η αξία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. αποτυπώνεται και σε επίπεδο χρόνου και πόρων: χωρίς προϊόντα Αυτοφροντίδας, ένας πολίτης με ήπια συμπτώματα θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο περίπου 106 λεπτά για μεταφορά, αναμονή και επίσκεψη σε γιατρό, ενώ οι γιατροί θα έπρεπε να αφιερώνουν περισσότερες από 2,4 ώρες καθημερινά επιπλέον για την αντιμετώπιση ήπιων καταστάσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απουσία αυτοφροντίδας θα σήμαινε ανάγκη για περισσότερους από 120.000 επιπλέον γιατρούς, μόνο για ήπιες καταστάσεις που σήμερα διαχειρίζονται υπεύθυνα οι πολίτες.

Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ο εμπλουτισμός της λίστας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος ύψους 567 εκατ. ευρώ για το σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέαεπικοινωνιακή στρατηγική του ΕΦΕΧ και η έναρξη διαδικασίας ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον Σύνδεσμο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, ο ΕΦΕΧ παρουσίασε μια σειρά προτάσεων προς τις Αρχές Υγείας για την ενίσχυση της Αυτοφροντίδας στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Η δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία μετατροπής φαρμάκων σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (switches), ώστε να επιταχυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες Αυτοφροντίδας.
  • Η θεσμοθέτηση πλαισίου για το umbrellabranding, το οποίο θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πολιτών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
  • Η διαμόρφωση ισορροπημένης προσέγγισης για την ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα αστικά λύματα, η οποία, εάν εφαρμοστεί χωρίς προσαρμογές, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για την αγορά και την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και ΕΦΕΧ, με στόχο την προώθηση των θέσεων της φαρμακοβιομηχανίας στον διάλογο με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και ειδικές παρουσιάσεις από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς και της συμβουλευτικής κοινότητας, με θεματικές που κάλυψαν τη νέα πραγματικότητα του ConsumerHealthcare, τις τάσεις στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ευρώπη και τον ρόλο του σύγχρονου marketing ως μοχλού ανάπτυξης και κοινωνικού αντίκτυπου.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε τον θεσμικό ρόλο του ΕΦΕΧ, ως υπεύθυνου συνομιλητή της Πολιτείας και των αρμόδιων Αρχών, με σταθερή προσήλωση στον τεκμηριωμένο διάλογο και στη διαμόρφωση προτάσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ο ΕΦΕΧ συνεχίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου για την Αυτοφροντίδα, προς όφελος των πολιτών και του συστήματος Υγείας.

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