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«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:15 - 05 Μαρ 2026

«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη (5/3), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 1,37% στις 604.31 μονάδες, σβήνοντας τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίτερα, καθώς οι βασικές αγορές της περιοχής και οι περισσότερες επιχειρηματικές κατηγορίες -εκτός από τα μέσα ενημέρωσης- έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 1,57% στις 23,835.81 μονάδες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο βρετανικός FTSE κατά 1,46% στις 10,412.89 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο CAC της Γαλλίας έχασε 1,49% στις 8,045.80 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο IBEX 35 της Ισπανίας έκλεισε 1,38% χαμηλότερα στις 17,245.20 μονάδες, καθώς η Μαδρίτη προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου, Τραμπ για την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν.

«Η Ισπανία τα πήγε απαίσια», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Δεν θέλουμε καμία σχέση με την Ισπανία». Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε από την πλευρά του την κρίση στη Μέση Ανατολή ως «καταστροφή» την Τετάρτη (4/3).

Στη συνέχεια, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν, αλλά η Μαδρίτη απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την ισχυρισμό.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η γερμανική εταιρεία κατασκευής αρμάτων Renk κατέγραψε έσοδα 1,37 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της αμυντικής της δραστηριότητας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Η εταιρεία είχε νέες παραγγελίες ύψους 1,57 δισεκατομμυρίων ευρώ και συνολικό υπόλοιπο παραγγελιών 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο από περίπου 5 δισ. ευρώ το 2024. Η Renk προβλέπει έσοδα 1,5 δισ. ευρώ για το 2026, εν μέσω συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι μετοχές της έκλεισαν με πτώση 11,4%.

Επισημαίνεται ότι η παγκόσμια προσοχή παραμένει στραμμένη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με τις επιθέσεις να εντείνονται τις τελευταίες 24 ώρες.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας να δηλώνει ότι θα «συντρίψει» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι έχουν καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία και σχεδόν 2.000 στόχους.

Στο Ιράν, υπενθυμίζεται ότι ανώτεροι κληρικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη εξετάζουν την πιθανότητα να διορίσουν τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος Αγιόλαχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το τελικό σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την «Επιχείρηση Επική Οργή» παραμένει αβέβαιο, και ειδικοί έχουν δηλώσει στο CNBC ότι οι δυνάμεις μπορεί να μπλέξουν στον πόλεμο εάν το ιρανικό καθεστώς αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από το αναμενόμενο.

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