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Ανοδικά κινείται η Wall Street λόγω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:52 - 31 Μαρ 2026

Ανοδικά κινείται η Wall Street λόγω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι μετοχές κινούνται ανοδικά την Τρίτη (31/3), αφού μια νέα έκθεση έδωσε στους επενδυτές ελπίδα ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε σύντομα να φτάσει στο τέλος του.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται αυτή την ώρα 0,84% κινούμενος στις 45,596.06 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,17% στις 6,417.41 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite κερδίζει αυτή τη στιγμή 1,48% στις 21,101.01 μονάδες.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η Wall Street Journal ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ είχε δηλώσει σε συνεργάτες του ότι ήταν πρόθυμος να τερματίσει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος είχε δεχθεί πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, κινείται ανοδικά σε ευρεία κλίμακα. Το Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ενισχύεται κατά 1,5%. Η Nvidia καταγράφει άνοδο 1%, ενώ και η Microsoft σημειώνει αύξηση 2%.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, αφού το Bloomberg μετέδωσε ότι το Ιράν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο από το Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι «η ασφάλεια και των 24 μελών του πληρώματος έχει διασφαλιστεί».

Έτσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 4%, ξεπερνώντας τα 117 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 1%, πάνω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια μεικτή συνεδρίαση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν, ενώ ο Dow κατέγραψε μικρά κέρδη.

Οι απώλειες της Δευτέρας για τον S&P 500 τον έφεραν λίγο πάνω από 9% κάτω από το ιστορικό υψηλό κλεισίματός του και οφείλονταν σε πτώση στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος υποχώρησε περισσότερο από 1%. Ωστόσο, ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην B. Riley Wealth Management, δήλωσε ότι η πρόσφατη υποχώρηση ενδέχεται να αντικατοπτρίζει μια τυπική διόρθωση της αγοράς και όχι κάτι ασυνήθιστο.

«Υπάρχουν μερικές διαφορετικές αφηγήσεις σε εξέλιξη, αλλά πιστεύω ότι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να θυμούνται ότι οι διορθώσεις της τάξης του 10% είναι φυσιολογικές. Συμβαίνουν συνεχώς. Κατά μέσο όρο, κάθε δύο χρόνια έχουμε μια διόρθωση 10%», δήλωσε στο CNBC. «Είναι επίσης σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν ότι η μεταβλητότητα στις μετοχές είναι το τίμημα που πληρώνεις για υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα».

«Έχουμε δει διάσπαρτες θετικές ημέρες όταν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις καλών ειδήσεων», πρόσθεσε.

Η Τρίτη σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα του μήνα. Να σημειωθεί ότι ο S&P 500 καταγράφει πτώση 7,8% το Μάρτιο. Αν αυτή η πτώση διατηρηθεί, θα πρόκειται για τη χειρότερη μηνιαία επίδοση του δείκτη αναφοράς από τον Σεπτέμβριο του 2022 - όταν είχε υποχωρήσει κατά 9,3%.

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