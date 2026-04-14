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«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών για βρέφη
Υγεία
12:49 - 14 Απρ 2026

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών για βρέφη

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».      

Πιο αναλυτικά, η συνεργασία αυτή προβλέπει τη δωρεάν εκπαίδευση των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών για βρέφη και νήπια, με την αξιοποίηση της επιστημονικής τεχνογνωσίας και της πολυετούς εμπειρίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών στην καθημερινότητά τους.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου, η Έλενα Ράπτη είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά την οποία συζητήθηκε η εξέλιξη του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» αλλά και οι δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός τόνισε ότι η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας προς τις οικογένειες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» υποστηρίζονται έμπρακτα οι γονείς -ιδίως οι νέες μητέρες- ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

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