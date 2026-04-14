«Εκτός ελέγχου» το χρέος στις ισχυρότερες οικονομίες - Οι G7 αντιμέτωπες με εκρηκτικό μείγμα κρίσεων και δανεισμού

Οι μεγάλες οικονομίες του κόσμου έχουν δει τα επίπεδα χρέους τους να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες δαπανών - από τη γήρανση του πληθυσμού, έως την κλιματική αλλαγή και την άμυνα - εντείνουν την πίεση. Σε αυτό προστίθεται ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει αναζωπυρώσει τους κινδύνους πληθωρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις κυβερνήσεις που έχουν ήδη πληγεί από πολλαπλά σοκ μέσα σε αυτή τη δεκαετία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η σύγκρουση προκάλεσε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος δανεισμού εδώ και χρόνια το Μάρτιο στην Ευρώπη. Η περιοχή, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, βλέπει τα δημόσια οικονομικά της να δέχονται αυξανόμενη πίεση από την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένα υψηλό χρέος, που κοστίζει περισσότερο σε μια κυβέρνηση, ενέχει τον κίνδυνο να πλήξει το βιοτικό επίπεδο, περιορίζοντας τις δαπάνες και θέτοντας όρια στην ανάπτυξη. Στο χειρότερο σενάριο, μια χώρα μπορεί να φτάσει σε αδιέξοδο και να δυσκολευτεί να εξυπηρετήσει το χρέος της.

Αυξανόμενο κόστος δανεισμού

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις χώρες της G7 έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία COVID-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν επιθετικά τα επιτόκια για να περιορίσουν τον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Τα αυξημένα μακροπρόθεσμα κόστη δανεισμού αντανακλούν επίσης το γεγονός ότι οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο διακράτησης χρέους.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την πιο πρόσφατη πρόκληση. Η Βρετανία, όπου οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων το Μάρτιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, πληρώνει τα υψηλότερα επιτόκια μεταξύ των ομότιμών της.

Στροφή σε βραχύτερη διάρκεια

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας σχετικά ακριβότερο το μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Η πίεση εντείνεται από δημοσιονομικές ανησυχίες, τη μείωση των χαρτοφυλακίων ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες και τη μείωση των αγορών από μεγάλους παραδοσιακούς επενδυτές μακροπρόθεσμου χρέους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία.

Για να μετριάσουν τις επιπτώσεις, πολλές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να εκδίδουν ομόλογα μικρότερης διάρκειας. Ωστόσο, αυτό ενέχει επίσης κινδύνους, καθώς το χρέος πρέπει να αποπληρωθεί ή να αναχρηματοδοτηθεί νωρίτερα, οπότε οποιαδήποτε αύξηση στις αποδόσεις μεταφέρεται πιο γρήγορα στο κόστος εξυπηρέτησης.

Λόγοι χρέους

Το χρέος είναι περίπου ίσο ή υψηλότερο από το οικονομικό προϊόν στις περισσότερες χώρες της G7, με εξαίρεση τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2011-12 και η πανδημία του 2020 αύξησαν όλα τα επίπεδα χρέους, πλήττοντας την ανάπτυξη και αυξάνοντας τις δαπάνες.

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία έχει το υψηλότερο επίπεδο, με χρέος που υπερβαίνει το διπλάσιο της οικονομικής της παραγωγής, ενώ ακόμη και η Γερμανία, κάποτε υπέρμαχος της λιτότητας, αυξάνει πλέον το δανεισμό της για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και τις δημόσιες επενδύσεις.

Μακροπρόθεσμα, η γήρανση των πληθυσμών, οι πληρωμές τόκων και οι αυξημένες δαπάνες για άμυνα και κλιματική αλλαγή θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του χρέους, εκτός αν υπάρξουν αλλαγές πολιτικής.

Πληρωμές τόκων

Επισημαίνεται ότι τα υψηλότερα κόστη δανεισμού μετά την πανδημία μεταφέρονται στις πληρωμές τόκων των κυβερνήσεων, καθώς αναχρηματοδοτούν το χαμηλού κόστους χρέος με νέα, ακριβότερα επιτόκια της αγοράς.

Παρότι παραμένουν πολύ κάτω από ιστορικά υψηλά επίπεδα για πολλές χώρες, οι πληρωμές τόκων ως ποσοστό της οικονομικής παραγωγής έχουν αυξηθεί σταθερά πρόσφατα στις περισσότερες χώρες της G7, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται οι πληρωμές τόκων στις χώρες του ΟΟΣΑ, που περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, ξεπέρασαν ήδη τις δαπάνες για άμυνα το 2024.

Αυξανόμενος κίνδυνος

Το ασφάλιστρο διάρκειας (term premium) στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα - ένας βασικός δείκτης για το πόση αποζημίωση απαιτούν οι επενδυτές για τον κίνδυνο διακράτησης μακροπρόθεσμων τίτλων - έχει αυξηθεί μετά την πανδημία.

Αυτό αντανακλά από ανησυχίες για τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ έως τη μείωση των αγορών ομολόγων από τη Fed, αλλά και προβληματισμούς για την ανεξαρτησία της, καθώς και αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα.

Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο. Το ασφάλιστρο διάρκειας στις μεγάλες χώρες του ΟΟΣΑ έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 10 ετών, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Προσοχή στη διαφορά

Να σημειωθεί ότι αν υπάρχει ένας δείκτης χρέους που έχει βελτιωθεί για ορισμένες χώρες, είναι το πόσο μικρή είναι πλέον η διαφορά απόδοσης που ζητούν οι επενδυτές για να κατέχουν ομόλογα επιμέρους χωρών της ευρωζώνης αντί της Γερμανίας, η οποία θεωρείται ο ασφαλέστερος δανειολήπτης της Ευρώπης.

Η ευρωζώνη έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την κρίση χρέους, όταν η Ελλάδα χρειάστηκε διάσωση και ο κίνδυνος διάλυσης της ζώνης του ευρώ εκτόξευσε αυτά τα κόστη.

Δείτε την Ιταλία: άλλοτε σύμβολο δημοσιονομικών προβλημάτων, η αυξανόμενη ευρωπαϊκή συνοχή μετά την πανδημία, η πολιτική σταθερότητα και το χαμηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα έχουν μειώσει πρόσφατα το ασφάλιστρο κινδύνου του χρέους της στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Αντίθετα, οι επενδυτές αποδίδουν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο στα γαλλικά ομόλογα, καθώς το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό μετά τις αιφνιδιαστικές εκλογές του 2024 επιβραδύνει τις προσπάθειες περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ποιος αγοράζει;

Η Ιαπωνία, η πιο υπερχρεωμένη χώρα στον ανεπτυγμένο κόσμο, βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς τα σχέδια δαπανών της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι έχουν αναζωπυρώσει τις δημοσιονομικές ανησυχίες. Οι εκδόσεις χρέους της χώρας παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις πίεσης.

Στην πραγματικότητα, τα προβλήματα στην αγορά ομολόγων της Ιαπωνίας ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, μετά από μια αποτυχημένη δημοπρασία μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς η έκδοση 20ετούς ομολόγου κατέγραψε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2012, ενώ ένας άλλος δείκτης επενδυτικού κλίματος έφτασε στο δεύτερο χειρότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 1987.

Η Ιαπωνία μείωσε τις εκδόσεις ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας ως απάντηση, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της ζήτησης. Ωστόσο, το κόστος δανεισμού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανοδικές πιέσεις.