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Αχτσιόγλου: Αποκλειστικά «γαλάζιο» σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεν υπάρχει κάθαρση χωρίς πολιτική αλλαγή
Πολιτική
13:28 - 07 Απρ 2026

Αχτσιόγλου: Αποκλειστικά «γαλάζιο» σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεν υπάρχει κάθαρση χωρίς πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Για ένα «αποκλειστικά γαλάζιο, κυβερνητικό σκάνδαλο» έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου, μετά το πέρας της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, σημειώνοντας ότι οι ευθύνες για όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά».  

«Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Από τους έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προσήλθαν οι δύο, οι υπόλοιποι εννέα κατέθεσαν υπομνήματα», είπε η κα Αχτσιόγλου και προσέθεσε:

«Από τη δικογραφία προκύπτει ευθέως ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν κάνει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου είτε να λάβουν επιδοτήσεις παραγωγοί, οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν, είτε να αλλοιωθούν τα στοιχεία των ελέγχων, είτε να γλιτώσουν από επιστροφές και πρόστιμα άλλοι παραγωγοί, είτε να υπάρξει παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Είναι προφανές», είπε, «ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ – αυτό το λέει ρητά η δικογραφία – προκειμένου να υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις. Και σε άλλο σημείο η δικογραφία μιλάει για μια οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία».

«Νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο, κυβερνητικό σκάνδαλο που οι ευθύνες βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Είναι όμως πλέον σαφές και μετά από αυτές τις εξελίξεις που προστίθενται στις προηγούμενες ότι η κάθαρση στο ζήτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

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