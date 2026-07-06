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Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;
Υγεία
21:30 - 06 Ιουλ 2026

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Reporter.gr Newsroom
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Γιατί γερνάμε και τι συμβαίνει στα κύτταρά μας με το πέρασμα του χρόνου; Μάθετε αν μπορούμε να επιβραδύνουμε τη βιολογική φθορά του οργανισμού.

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή γιατί μεγαλώνοντας εμφανίζονται ρυτίδες, μειώνεται η αντοχή μας και το σώμα μας δεν αναρρώνει τόσο γρήγορα όσο παλιά. Είναι άραγε αναπόφευκτο ή μπορούμε να κάνουμε κάτι;

Η γήρανση δεν είναι μια ασθένεια. Είναι μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που ξεκινά από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Κάθε μέρα τα κύτταρά μας φθείρονται, αλλά ταυτόχρονα επιδιορθώνονται. Όσο είμαστε νέοι, ο οργανισμός μας τα καταφέρνει εξαιρετικά καλά. Με τα χρόνια όμως, οι «επισκευές» γίνονται όλο και λιγότερο αποτελεσματικές.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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