Ευθυμίου: Η στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας είναι κεντρικός στόχος των πολιτικών μας

Στις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εστιάζοντας στα εργασιακά δικαιώματα, στη στήριξη της μητρότητας και στην ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής ασφάλισης αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

Αρχικά, η κα Ευθυμίου τόνισε ότι «το 8ωρο είναι θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, το οποίο κατακτήθηκε με επίπονους κοινωνικούς αγώνες. Η κυβέρνηση και το σέβεται και το υπερασπίζεται».

Σχετικά με το θέμα του «13ωρου», διευκρίνισε ότι πρόκειται για κατ’ εξαίρεση μέτρο, που μπορεί να εφαρμόζεται έως 37,5 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή περίπου 3 ημέρες το μήνα, πάντα με συμφωνία του εργαζομένου και τήρηση των προβλεπόμενων ορίων εργασίας. Ο εργαζόμενος προστατεύεται ρητά από απόλυση ή οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή σε περίπτωση άρνησης, ενώ πλέον λαμβάνει τις νόμιμες προσαυξήσεις για τον πραγματικό χρόνο υπερωριακής απασχόλησης, όπως καταγράφεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι η διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων έχει ενισχυθεί, καθώς η ανεργία μειώθηκε στο 8%, αυξάνοντας τη ζήτηση για εργασία. «Αυτό είναι μια θετική μετατόπιση, που επιτρέπει να στηριχθούν μισθοί και συντάξεις», σημείωσε.

Σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κα Ευθυμίου τόνισε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ενίσχυσή τους. «Πέρυσι το Δεκέμβριο ψηφίσαμε νομοσχέδιο που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων. Εδώ και αρκετούς μήνες, στο Υπουργείο Εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικός διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, ώστε με τη δική τους συμβολή να καταρτιστεί μέχρι το τέλος του έτους σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας», ανέφερε.

Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, υπογράμμισε ότι οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν σε περισσότερες γυναίκες να το λάβουν, καθώς τα ένσημα από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς πλέον προσμετρώνται ενιαία. Παράλληλα, η ειδική άδεια μητρότητας έχει επεκταθεί σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες.

Η υφυπουργός τόνισε, επίσης, την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, δίνοντας δικαίωμα άδειας πατρότητας και γονικής άδειας και στους δύο γονείς, καθώς και δυνατότητα εκχώρησης μέρους της ειδικής άδειας μητρότητας στον πατέρα.

Σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα, επανέλαβε ότι «η στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας αποτελεί κεντρικό στόχο των πολιτικών μας. Θέλουμε η γυναίκα να μπορεί να εργάζεται, να στηρίζεται και να αισθάνεται ασφαλής να δημιουργήσει οικογένεια».

Στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, η κα Ευθυμίου ανέφερε ότι:

Όλοι οι συνταξιούχοι φέτος θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, με το 50% της αύξησης να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά το 2026 και τον πλήρη συμψηφισμό να καταργείται από το 2027.

Ενισχύονται οι δυνατότητες εξόφλησης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια κατά της ακρίβειας με στοχευμένα μέτρα, επισημαίνοντας ότι «η προσπάθειά μας είναι διαρκής και ειλικρινής — στόχος μας είναι η μεγαλύτερη ανακούφιση στις τσέπες των πολιτών».

Κλείνοντας, η υφυπουργός τόνισε τη σημασία της πολιτικής συναίνεσης και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, σημειώνοντας: «Η κρίση των θεσμών αντιμετωπίζεται μόνο με ευρύτερη πολιτική συναίνεση και πολιτική υπευθυνότητα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να ανακτήσουμε συλλογικά την αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες».