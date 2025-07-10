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Υπόθεση Μουρτζούκου: Αναστέλλεται η λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών
Ειδήσεις
08:27 - 10 Ιουλ 2025

Υπόθεση Μουρτζούκου: Αναστέλλεται η λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αναστέλλεται η λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, λόγω των αποκαλύψεων για την υπόθεση της δολοφονίας των βρεφών απο την Ειρήνη Μουρτζούκου. 

Στη εν λόγω ατροδικαστική υπηρεσία το τελευταίο διάστημα είχαν προκύψει δυσλειτουργίες, καθώς ένας ιατροδικαστής έχει πεθάνει, η μέχρι πρότινος επικεφαλής έχει τεθεί σε αργία, ένας έχει παραιτηθεί και ο τέταρτος ιατροδικαστής έχει εμπλακεί στην υπόθεση Μουρτζούκου.

Η αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας θα ισχύσει μέχρι να γίνει αναδιοργάνωσή της. Για όσα περιστατικά προκύψουν μέχρι να στελεχωθεί εκ νέου η ιατροδικαστική Πατρών, θα επιλαμβάνεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Στην απόφαση για αναστολή της λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών φαίνεται πως βάρυνε και το ότι από την συγκεκριμένη υπηρεσία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τους θανάτους των δύο παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου όσο και για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου «θέλουμε να προστατεύσουμε το κύρος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας καθώς με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία».

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