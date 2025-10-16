Φάμελλος: Είμαστε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Παραπλάνηση και ψέματα στην εξωτερική πολιτική

Στις θέσεις του πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική, αλλά και στην κριτική που άσκησε κατά του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη δευτερολογία του, κάνοντας λόγο για «τοξικότητα» και απόπειρα αποσιώπησης ευθυνών για τις αποτυχίες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Φάμελλος παίρνοντας ξανά τον λόγο δήλωσε απογοητευμένος από το επίπεδο της συζήτησης και εξήγησε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε την χώρα του "ρεντίκολο" για το αγαπημένο του θέμα, την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους. Αλλά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεωκοπημένη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλαβε μια χρεωκοπημένη χώρα, αλλά μία χώρα που είχε 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης.»

«Τώρα είμαστε ο καλύτερος πελάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το 70% των πολιτών θεωρεί ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση», σχολίασε καυστικαά ο κ. Φάμελλος και συμπλήρωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός όταν το Ούρουτς Ρέις το πήρε ο αέρας, με το Μπαρμπαρός επί δικής μας κυβέρνησης δεν είχε συμβεί αυτό. Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη παρακολουθείτο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.»

Επέμεινε, στη συνέχεια, στο ότι η Ελλάδα ήταν απούσα από μία σειρά διασκέψεις για το Λιβυκό και για την Μέση Ανατολή και προσέθεσε ότι «όπου συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ντεκόρ».

Σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για σύγκλιση διάσκεψης των χωρών της Μεσογείου, ρώτησε εάν θα υπάρχει προϋπόθεση για την συμμετοχή των χωρών, ο σεβασμός του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου· κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας. Σημείωσε, ακόμη, ότι η σημερινή πρόταση του πρωθυπουργού ήταν απροετοίμαστη και έγινε για να δείξει ότι αναλαμβάνει κάποια πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε ότι η μείωση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου ήταν αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών και παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό έγινε νωρίτερα, ήδη μέσα στο 2023, μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, και εξυπηρετούσε και την Τουρκία.

«Τα ήρεμα νερά είναι βάλτος, για να μην πω ότι είναι κρύα του λουτρού που άφησε ο κ. Ερντογάν τον κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη», είπε δηκτικά ο κ. Φάμελλος αναφερόμενος στην ακύρωση της συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατηγόρησε, δε, τον πρωθυπουργό για «παραπλάνηση και ψέματα σε όλα τα θέματα και στην εξωτερική πολιτική» και σημείωσε: «Δεν είπατε τίποτε για τους όρους βιώσιμης λύσης στην Γάζα και για την φράση του Κύπριου προέδρου ότι "δεν εκβιάζεται"».