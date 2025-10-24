Ράλι στις τιμές ακινήτων – Στο «κόκκινο» η στέγη για τους πολίτες

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, με την πρόσβαση στη στέγη να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αυξήσεις στα παλαιά διαμερίσματα (+7,6%), τα οποία μέχρι πρότινος αποτελούσαν πιο οικονομική λύση, ενώ τα νεόδμητα καταγράφουν άνοδο 6,8%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,9%, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 8,8%. Με τις νέες αυτές αυξήσεις, η αγορά κατοικίας έχει πλέον ξεπεράσει τα επίπεδα-ρεκόρ του 2008, την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση.

Παράλληλα, σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται και στα ενοίκια, καθιστώντας την καθημερινότητα των ενοικιαστών ακόμη πιο δύσκολη. Αναλυτές προειδοποιούν πως η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες «φούσκας», καθώς οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα και τη ζήτηση για ιδιοκατοίκηση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού προς το τέλος του έτους. Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών και η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου αποθέματος.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι επικριτικές φωνές που υποστηρίζουν πως παρόμοιες πρωτοβουλίες του παρελθόντος, όπως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, συνέβαλαν τελικά στην περαιτέρω άνοδο των τιμών, τροφοδοτώντας την κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων.