Κώτσηρας: Δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 - Έρχεται νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού

Σημαντικές ανακοινώσεις για το στεγαστικό, το νέο φορολογικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και θα τεθεί σε εφαρμογή το 2026, τις μισθώσεις και το κληρονομικό δίκαιο έγιναν σήμερα από εκπροσώπους της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων στην 28η ετήσια Συγκέντρωση - Ημερίδα που διοργάνωσαν η ΠΟΜΙΔΑ και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 28ου ετήσιου Πολυσυνεδρίου "FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" με τίτλο: "Το Μέλλον της Ανάπτυξης: Κοινωνία, Ανθεκτικότητα και Ακίνητα".

Στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες ιδιοκτήτες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας ενώ ομιλίες απηύθυναν οι: Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Σία Αναγνωστόπουλου, βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Αριστερά, Αναστασία Τογιοπούλου, Αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Πατρών, Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας καινοτομίας και έρευνας, Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ευτυχία Μπάρλου γραμματέας ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Ανοίγοντας τις εργασίες η κα Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος ΕΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ τόνισε ότι για τους περισσότερους Έλληνες η αγορά ακινήτου είναι η μεγαλύτερη επένδυση που θα κάνουν στη ζωή τους. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργεί η πολεοδομική πολυνομία και η γραφειοκρατία που οδηγούν σε ασάφεια και πολλές φορές σε αδιέξοδα καθώς και στη σημασία της συνεργασίας με την Πολιτεία.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) ο οποίος ανέφερε ότι η σημερινή είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από πολλές δεκαετίες που ασχολείται με το θέμα της στέγασης. "Πάμε συνεχώς προς καλύτερες λύσεις, από την ώρα που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι για να κάνει κάτι για τους ενοικιαστές πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για τους ιδιοκτήτες και να μην απορεί γιατί οι ιδιοκτήτες δεν νοικιάζουν τα σπίτια τους". Αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετική με την ακίνητη ιδιοκτησία υπογράμμισε τα εξής:

- Για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε μετά από αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για δύο χρόνια την φορολογική απαλλαγή των 16.000 ευρώ με τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

-Επίσης μετά από προσπάθειες μιας δεκαετίας σχεδόν, για πρώτη φορά μειώθηκε η φορολογία στα ενοίκια καθώς μειώθηκε το μεσαίο κλιμάκιο όπου ήταν και η μεγαλύτερη αδικία και ο μεγαλύτερος παραλογισμός. Ασφαλώς τα μέτρα αυτά θα επεκταθούν και στις άλλες φορολογικές κλίμακες, όταν δούμε καλύτερες συνθήκες στον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται τα μισθώματα με συνευθύνη και των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

-Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα έχουμε την τριετή φορολογική απαλλαγή για όλα τα σπίτια που είναι τρία χρόνια κενά. όποιος είχε το σπίτι του δηλωμένο κενό όλο το 2023, όλο το 2024 και όλο το 2025 δικαιούται να απολαύσει ένα πρωτοφανές φορολογικό μέτρο που ήταν δική μας πρόταση την οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε και νομοθέτησε σωστά αυτή τη φορά. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για όλους όσους είναι στη βραχυχρόνια και θα γυρίσουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

- Ένα μέτρο που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι κάτι το οποίο επίσης προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, η καθιέρωση "Πιστοποιητικού φερεγγυότητας" των υποψήφιων ενοικιαστών. "Πώς γίνεται η τράπεζα που θα δώσει ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000 ευρώ να ξέρει τα πάντα και εμείς που εμπιστευόμαστε περιουσιακά στοιχεία αξίας πολλών μερικές φορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ δεν δικαιούμεθα να ξέρουμε απολύτως τίποτα", διερωτήθηκε ο κ. Παραδιάς.

- Θετικό επίσης μέτρο είναι η επέκταση για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια αγώνων της δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης και όχι μόνο λόγω δυστροπίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που λειτουργεί υπέρ της ίδιας της αγοράς γιατί θα ενθαρρύνει τον ιδιοκτήτη να βγάλει το σπίτι του στην αγορά.

- Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων και των σπιτιών τραπεζικά. Περιμένουμε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για να μας ξεκαθαρίσουν ορισμένα σημεία που είναι πολύπλοκα επειδή μπλέκονται και πολλοί ενοικιαστές και πολλοί ιδιοκτήτες.

- Μετά από πάρα πολλούς αγώνες, πολλών ετών καταφέραμε να μονιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχει ένας ιδιοκτήτης που έχει κενό ακίνητο, και με το ρεύμα κομμένο να μπορεί αναδρομικά να απαλλαγεί από χρεώσεις του Δήμου. Πράγμα το οποίο ο Δήμος έχει δικαίωμα να ελέγξει και εφόσον διαπιστώσει ότι πράγματι είναι κενό να τον απαλλάξει και αναδρομικά από όλες τις χρεώσεις των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, αλλά όχι του ΤΑΠ.

Τέλος υπενθύμισε ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε μεταξύ άλλων: "Η κυβέρνηση έχει θέσει την αντιμετώπιση του στεγαστικού σε μια μείζωνα προτεραιότητα. Ένα βασικό κομμάτι της φορολογικής μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή αφορά και το στεγαστικό και τη φορολογία ακινήτων. Η αύξηση των τιμών και των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικές αντανακλάσεις στην αγορά των ακινήτων, στην δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτή στέγη και ως Πολιτεία έχουμε χρέος να παρεμβαίνουμε συνεχώς προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ένα πολυδιάστατο και πολυσύνθετο πρόβλημα. Το έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός ότι η προσιτή στέγη αποτελεί δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Πολιτείας. Η κυβέρνηση εφαρμόζει και προσπαθεί να επιταχύνει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή μιας συνεκτικής στεγαστικής πολιτικής που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να στηριχθούν και τα νοικοκυριά. Το σημείο κλειδί αυτής της προσπάθειας είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, διότι χωρίς αύξηση της προσφοράς δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών".

"Έχει αναφέρει και ο Υπουργός ο κ. Πιερρακάκης ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 ώστε να μην υπάρξουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις".

"Βρίσκεται σε εξέλιξη μας η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους για ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά ανακαινίσεις σπιτιών χωρίς να σχετίζεται μόνο με την ενεργειακή αναβάθμιση".

"Όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε στις δηλώσεις ενοικίων τόσο πιο πιθανή θα είναι και η μείωση των φόρου των ενοικίων για τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε φέτος με τη μείωση του φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια θα συνεχιστεί".

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζιος ανέφερε σε μήνυμα: Είναι πλέον πολλά τα χρόνια που η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν σοβαρές συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ήδη εδώ και τρία χρόνια έχουν αναδείξει το ζήτημα χωρίς παρωπίδες.

Μιλήσαμε πρώτοι για την ανάγκη ενός προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και αξιοποησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που διέθετε η χώρα μας, όπως κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δυστυχώς η ευκαιρία αυτή περνά αναξιοποίητη σε αντίθεση με όσα συνέβησαν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, και άλλες χώρες της Ένωσης, που χρηματοδότησαν με ευρωπαϊκούς πόρους εκτεταμένα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής. Σήμερα το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί μαζί με το πρόβλημα της ακρίβειας σε βασικά αγαθά το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα των νοικοκυριών, που βλέπουν το κόστος στέγασης να έχει αυξηθεί πάνω από 50% τελευταία έτη.

Το κόστος στέγασης στη χώρα μας συγκρινόμενο με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Η αύξηση των τιμών των ακινήτων υπερβαίνει κατά πολύ την όποια αύξηση των εισοδημάτων, εξανεμίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και αυτή η κατάσταση έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε επίπεδο κοινωνικό, δημογραφικό, εργασιακό, αλλά και αναπτυξιακό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο Απρίλιο παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για το στεγαστικό, που αποτελεί πυρήνα και των προγραμματικών θέσεων που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σεπτέμβριο. Ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο δημιουργίας νέων κατοικιών ή αξιοποίησης υφιστάμενων μέσω ανακαίνισης σε συνδυασμό με μέτρα ορθολογικής ρύθμισης της αγοράς ακινήτων".

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου πρότεινε την οργάνωση συζήτησης από κοινού με ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για τη στέγαση. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των πλειστηριασμών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην αγορά. Δήλωσε κατά των κοινωνικών αυτοματισμών με τους οποίους όπως είπε "δεν βρίσκει κανείς λύση στα κρίσιμα προβλήματα".

Η Αναστασία Τογιοπούλου, Αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Πατρών, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες από τα θέματα της ρυμοτομίας, της πυρασφάλειας, των αποζημιώσεων και τους όρους δόμησης εντός και εκτός σχεδίου.

Ο Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας καινοτομίας και έρευνας σημείωσε ότι το θέμα της στέγασης και της προσφοράς κατοικίας δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Στις εξελίξεις σε σχέση με το κληρονομικό δίκαιο αναφέρθηκε η Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και μέλος της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, διευκρινίζοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Όπως είπε:

- Δεν καταργούνται οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μπορεί όμως να έχει υπάρξει μία ασφαλιστική δικλείδα που θα είναι ότι θα πρέπει, να δημοσιεύεται αυτή η ιδιόγραφη διαθήκη εντός διετίας από το θάνατο του διαθέτη.

-Υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με το δικαίωμα του ατόμου που ζει σε ελεύθερη συμβίωση, δεν υπάρχει δηλαδή γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, να μπορεί να παραμείνει στην κοινή κατοικία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

- Μετατροπή του εμπραγμάτου δικαιώματος της νομίμου μοίρας, που γίνεται πλέον ενοχικό δικαίωμα, δηλαδή αυτοί που ήταν δικαιούχοι για κάποιο ποσοστό από την κληρονομιά ως νόμιμη μεριδιούχοι, θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

- Αυξάνεται το δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, από το 1 τέταρτο που ισχύει σήμερα, στο 1 τρίτο. Και τα υπόλοιπα 2 τρίτα μοιράζονται στα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, ισχύει το 50% στο σύζυγο και το 50% στους υπόλοιπους συγγενείς.

Η κα Κοντογεώργου ανέφερε ακόμη ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Μητρώου Διαθηκών που αφορά θανάτους οι οποίοι συμβαίνουν μετά από την ημερομηνία αυτή. Αρμόδιοι πλέον για την δημοσίευση διαθηκών, για την κατάθεση διαθηκών και για την κήρυξη ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων. θα είναι οι συμβολαιογράφοι. Κατά αυτόν τον τρόπο ο καθένας ο όποιος έχει έννομο συμφέρον, θα μπορεί να ξέρει αν υπάρχει διαθήκη του Α ή του Β που απεβίωσε μετά την 1η Νοεμβρίου του 2025, σε ποιον συμβολαιογράφο πανελλαδικά έχει κατατεθεί, καθώς επίσης και ποιο είναι το είδος της διαθήκης (ιδιόγραφη, δημόσια ή μυστική). Μέσα σχεδόν σε ούτε ένα μήνα από τη λειτουργία αυτού του Μητρώου έχουν κατατεθεί περίπου 1.700 διαθήκες πανελλαδικά και έχουν δημοσιευθεί 8. Ενώ τώρα ο προσδιορισμός δικασίμου για τη δημοσίευση διαθηκών στο Πρωτοδικείο Αθήνας και Πειραιά έχει φτάσει το έτος 2027.

Η γραμματέας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Ευτυχία Μπάρλου επεσήμανε την ανάγκη να υπάρχει διαρκής δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρεσιών σε κτίρια πριν το 2011 και συγκεκριμένα ο νόμος 4495 του 2017 να καταστεί μόνιμο πλαίσιο τακτοποίησης αυτών των εκκρεμοτήτων. Ενώ αναφορικά με τα πολεοδομικά τόνισε ότι δεν μπορεί ο πολίτης να χάνει την περιουσία του από λάθη που έχει κάνει το κράτος, για παράδειγμα με το κριτήριο της ύπαρξης δρόμου προ του 1923 η του 1985. Ο οικοδομικός κανονισμός, σημείωσε, χρειάζεται σταθερότητα και όχι άλλες αντισυνταγματικές διατάξεις ιδιαίτερα σε μία χώρα με στεγαστική κρίση και δημογραφικό πρόβλημα.

Ο Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρθηκε σε επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν από το κληρονομικό δίκαιο σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται και επιχειρούν να τα αντιμετωπίσουν.

Ο κ. Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ αναφέρθηκε στις αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων, την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τράπεζας, τις φοροαπαλλαγές για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, την μείωση των τεκμηρίων κατά 30 % και του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα κατά 20 %, κ.α,

Τις νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που απορρέουν από κοινοτικές οδηγίες για ενεργειακή εξοικονόμηση παρουσίασε ο Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλεκτρ. Μηχανολόγος, Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI.

Για τα οφέλη της ασφάλισης κτιρίων μίλησε ο Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ.

Η αναπληρωτής γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος ΑΠ Βάσω Παραδιά, ανέλυσε τη διαδικασία απόδοσης ακινήτου όταν λήγει η μίσθωση.

Τέλος ο γενικός γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, δικηγόρος ΑΠ Αν. Βάππας συνέστησε προσοχή στην ύπαρξη εγγράφου μισθωτηρίου, το οποίο όπως είπε δεν υποκαθιστά η ηλεκτρονική δήλωση της μίσθωσης.