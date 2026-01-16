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Κτηματολόγιο: Ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στις Κυκλάδες από 19/1
Ακίνητα
14:16 - 16 Ιαν 2026

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στις Κυκλάδες από 19/1

Reporter.gr Newsroom
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Τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στις Κυκλάδες, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο ότι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

-Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (κτηματολογικός πίνακας)

-Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (κτηματολογικό διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού, όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία είναι μέχρι τις 19-3-2026.

Από την έναρξη της ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Καλλικρατικός Δήμος ΑΝΔΡΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΜΟΛΟΧΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΥ, ΑΠΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΑΡΝΑ, ΒΙΤΑΛΙΟΥ, ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ, ΓΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΚΟΧΥΛΟΥ, ΛΑΜΥΡΩΝ, ΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΥ), ΜΠΑΤΣΙΟΥ, ΟΡΜΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΙΤΡΟΦΟΥ, ΣΤΕΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΙΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΝΑΦΗΣ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΑΝΑΦΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΘΗΡΑΣ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΒΟΘΩΝΟΣ, ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ, ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΘΗΡΑΣ), ΟΙΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΙΗΤΩΝ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΙΗΤΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΣΙΚΙΝΟΥ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΚΕΑΣ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΚΕΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΚΥΘΝΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΜΗΛΟΥ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΣΕΡΙΦΟΥ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΣΕΡΙΦΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΜΥΚΟΝΟΥ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, ΒΡΟΥΤΣΗ, ΘΟΛΑΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΑΠΕΡΑΘΟΥ, ΒΙΒΛΟΥ, ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ, ΓΛΙΝΑΔΟΥ, ΔΑΜΑΡΙΩΝΟΣ, ΔΑΝΑΚΟΥ, ΔΟΝΟΥΣΗΣ, ΕΓΓΑΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ, ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΟΡΩΝΟΥ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, ΜΕΛΑΝΩΝ, ΜΕΣΗΣ, ΜΟΝΗΣ, ΝΑΞΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΑΓΚΡΙΟΥ, ΣΚΑΔΟΥ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ, ΦΙΛΟΤΙΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: Προκαποδιστριακός ΟΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΠΑΡΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ΚΩΣΤΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ, ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΥ

Καλλικρατικός Δήμος ΤΗΝΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ, ΚΤΙΚΑΔΟΥ, ΚΩΜΗΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΣΤΕΝΗΣ, ΤΗΝΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ, ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ, ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ

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