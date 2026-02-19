ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοιξε η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - H διαδικασία, οι κατηγορίες και τα οφέλη
Ακίνητα
08:34 - 19 Φεβ 2026

Άνοιξε η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - H διαδικασία, οι κατηγορίες και τα οφέλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (19/2) την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η ως άνω βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες:

Κατηγορία 1:

k1 d4d5e

Κατηγορία 2:

k2 4fd00

Κατηγορία 3:

k3 3659a

Η βεβαίωση κατάταξης σε μία εκ των τριών Κατηγοριών καθορίζει τους ευνοϊκούς όρους μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορία 1:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και
  • Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

  • 20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

  • 15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.
  • Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

  • Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα
  • Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου
  • Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής
  • Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις
  • Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων
  • Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

Σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-katataxes-daneiolepton-me-exuperetoumenes-opheiles-se-elbetiko-phragko

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» και θα παρέχει:

  • Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και
  • Ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάταξης κ τη διαδικασία

Η νέα υπηρεσία ενημέρωσης, παρέχεται στους δανειολήπτες κατόπιν ραντεβού είτε ψηφιακά μέσω myEGDIXlive.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο 213 212 5730.

Επιπρόσθετα, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αναλυτικός οδηγός συχνών ερωτήσεων κ απαντήσεων για τη ρύθμιση οφειλών σε ελβετικό φράγκο σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 00:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Στα «πράσινα» με τεχνολογική ώθηση – Προβλημάτισαν τα πρακτικά της Fed
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στα «πράσινα» με τεχνολογική ώθηση – Προβλημάτισαν τα πρακτικά της Fed

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ ανήλικοι τραυματισμένοι από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
Ειδήσεις

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ ανήλικοι τραυματισμένοι από ένοπλη επίθεση σε πάρκο

Μουρτζούκου: Δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ειδήσεις

Μουρτζούκου: Δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Βόρεια Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονική χιονοστιβάδα
Ειδήσεις

Βόρεια Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονική χιονοστιβάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες
Πολιτική

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών
Ειδήσεις

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή €6,9 δισ. από το πρώτο Μνημόνιο – Στο 130% το χρέος το 2027
Πολιτική

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή €6,9 δισ. από το πρώτο Μνημόνιο – Στο 130% το χρέος το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

Αναλύσεις
27/05/2026 - 09:56

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Ειδήσεις
27/05/2026 - 09:47

«Αντάλλαξαν» μηνύσεις Μαρινάκης και Δημητριάδης

Ακίνητα
27/05/2026 - 09:33

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
27/05/2026 - 09:20

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
27/05/2026 - 09:13

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων

Πολιτική
27/05/2026 - 09:00

Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 09:00

Metro: Δυναμική επέκταση με επενδύσεις €280 εκατ. – Πώς απαντά στο deal Μασούτη–Κρητικός

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/05/2026 - 08:50

Aεροδρόμιο Καλαμάτας: Aναβάθμιση €100 εκατ. και νέα δυναμική για τον τουρισμό της Πελοποννήσου

Φορολογία
27/05/2026 - 08:35

«Απόβαση» της ΑΑΔΕ στα νησιά για το τριήμερο: Drones, ΑΙ και μυστικοί έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 08:25

Ξενοδοχειακός Όμιλος Διβάνη: Η πορεία του 2025 και το guidance για το 2026

Ειδήσεις
27/05/2026 - 08:20

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 08:17

Το νέο Nissan Micra ήρθε στην Ελλάδα

Τεχνολογία
27/05/2026 - 08:11

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φέρει ακόμη την επανάσταση στην παραγωγικότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 08:04

ΔΕΗ: Τα data centers στο επίκεντρο της νέας εποχής – Το project-μαμούθ στην Κοζάνη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 08:00

Η διπλωματία δασμών του Τραμπ: Εκβιασμοί, πιέσεις και το τίμημα για την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
27/05/2026 - 07:45

Ο «παλμός» της Αλλαγής (;) του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο

Γρηγόρης Νικολόπουλος
27/05/2026 - 07:42

Η επάνοδος Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ