«Καμπανάκι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Αναξιοποίητη δημόσια περιουσία και ακριβές μισθώσεις για τη στέγαση του Δημοσίου

Σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών αναδεικνύει έκθεση του Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνοντας την περιορισμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ανάγκη συνολικού επανασχεδιασμού του συστήματος.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα μοντέλα που εφαρμόζονται για τη στέγαση φορέων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως οι υγειονομικές περιφέρειες, ο e-ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ και η ΔΥΠΑ. Κεντρικό συμπέρασμα αποτελεί ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τόσο τη μείωση του κόστους όσο και την αποδοτικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι στεγαστικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών δεν βασίζονται σε συγκροτημένο και προκαθορισμένο σχεδιασμό. Δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών, ενώ απουσιάζουν θεσμικοί μηχανισμοί που να επιβάλλουν την επανεξέταση του καθεστώτος στέγασης σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών.

Ανεπαρκή συστήματα καταγραφής

Τα διαθέσιμα εργαλεία για την αποτύπωση της στεγαστικής κατάστασης εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες. Δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα, με αποτέλεσμα να παρέχουν αποσπασματική εικόνα και να δυσχεραίνουν τον συνολικό σχεδιασμό.

Μισθώσεις ως «μόνιμη λύση»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτεταμένη χρήση μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών. Παρότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει προσωρινό χαρακτήρα, στην πράξη οι μισθώσεις αποκτούν μακροχρόνια διάρκεια και λειτουργούν ως πάγια λύση.

Περιορισμένη αξιολόγηση εναλλακτικών

Η εξέταση άλλων επιλογών στέγασης παραμένει περιορισμένη, καθώς κάθε φορέας διαθέτει εικόνα μόνο για τα ακίνητα που ο ίδιος διαχειρίζεται. Οι αρμοδιότητες είναι κατακερματισμένες και συχνά ασαφείς, ενώ δεν υφίστανται θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεργασίας για συστέγαση υπηρεσιών ή αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων, ούτε σχετικά κίνητρα.

Παράλληλα, η επιλογή της μίσθωσης συνοδεύεται από πρακτικές δυσκολίες, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων ακινήτων και οι καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες.

Η έκθεση καταλήγει στην ανάγκη υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου πλαισίου διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που θα επιτρέπει την ορθολογική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Δημοσίου με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.