ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Αναξιοποίητη δημόσια περιουσία και ακριβές μισθώσεις για τη στέγαση του Δημοσίου
Ακίνητα
17:25 - 27 Απρ 2026

«Καμπανάκι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Αναξιοποίητη δημόσια περιουσία και ακριβές μισθώσεις για τη στέγαση του Δημοσίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών αναδεικνύει έκθεση του Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνοντας την περιορισμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ανάγκη συνολικού επανασχεδιασμού του συστήματος.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα μοντέλα που εφαρμόζονται για τη στέγαση φορέων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως οι υγειονομικές περιφέρειες, ο e-ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ και η ΔΥΠΑ. Κεντρικό συμπέρασμα αποτελεί ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τόσο τη μείωση του κόστους όσο και την αποδοτικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι στεγαστικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών δεν βασίζονται σε συγκροτημένο και προκαθορισμένο σχεδιασμό. Δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών, ενώ απουσιάζουν θεσμικοί μηχανισμοί που να επιβάλλουν την επανεξέταση του καθεστώτος στέγασης σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών.

Ανεπαρκή συστήματα καταγραφής

Τα διαθέσιμα εργαλεία για την αποτύπωση της στεγαστικής κατάστασης εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες. Δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα, με αποτέλεσμα να παρέχουν αποσπασματική εικόνα και να δυσχεραίνουν τον συνολικό σχεδιασμό.

Μισθώσεις ως «μόνιμη λύση»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτεταμένη χρήση μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών. Παρότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει προσωρινό χαρακτήρα, στην πράξη οι μισθώσεις αποκτούν μακροχρόνια διάρκεια και λειτουργούν ως πάγια λύση.

Περιορισμένη αξιολόγηση εναλλακτικών

Η εξέταση άλλων επιλογών στέγασης παραμένει περιορισμένη, καθώς κάθε φορέας διαθέτει εικόνα μόνο για τα ακίνητα που ο ίδιος διαχειρίζεται. Οι αρμοδιότητες είναι κατακερματισμένες και συχνά ασαφείς, ενώ δεν υφίστανται θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεργασίας για συστέγαση υπηρεσιών ή αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων, ούτε σχετικά κίνητρα.

Παράλληλα, η επιλογή της μίσθωσης συνοδεύεται από πρακτικές δυσκολίες, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων ακινήτων και οι καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες.

Η έκθεση καταλήγει στην ανάγκη υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου πλαισίου διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που θα επιτρέπει την ορθολογική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Δημοσίου με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών
Οικονομία

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών
Οικονομία

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

e-ΕΦΚΑ - Αναδρομικά συντάξεων: Στους λογαριασμούς 363 συνταξιούχων τα ποσά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ - Αναδρομικά συντάξεων: Στους λογαριασμούς 363 συνταξιούχων τα ποσά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ