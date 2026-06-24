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Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές
Ακίνητα
10:11 - 24 Ιουν 2026

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το στεγαστικό υποστηρίζει ότι το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές οφείλεται κυρίως στα κλειστά σπίτια. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει πέντε μέτρα, όπως φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και αντικίνητρα για κενά ακίνητα, που μπορούν να μειώσουν τις τιμές έως 25%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το απόθεμα των κλειστών κατοικιών στην Ελλάδα προσεγγίζει περίπου τα δύο εκατομμύριο ακίνητα, γεγονός που οδηγεί σε υπερεπιβάρυνση των νοικοκυριών για έξοδα στέγης.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η υποαξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος οδηγεί σε αύξηση των τιμών έως και 19% σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ 2011 και 2021 ο συνολικός αριθμός κατοικιών αυξήθηκε κατά 3,5%, όμως οι κενές κατοικίες που προσφέρονταν προς ενοικίαση μειώθηκαν κατά 10,4%, ενώ εκείνες που διατίθενταν προς πώληση υποχώρησαν κατά 33,1%. Παράλληλα, οι ανενεργές κενές κατοικίες – δηλαδή όσες δεν προσφέρονται ούτε για πώληση ούτε για ενοικίαση – αυξήθηκαν κατά 6,1%, φτάνοντας τα 1,81 εκατομμύρια ακίνητα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και χρειάζεται μία πολύ στοχευμένη στρατηγική.

Τα 5 μέτρα για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είναι:

Κίνητρα για ανακαίνιση: Παροχή επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών σε ιδιοκτήτες για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων.

Φορολογικά κίνητρα: Μείωση του φόρου εισοδήματος για όσους ιδιοκτήτες μεταφέρουν τα ακίνητά τους από τη βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb) στη μακροχρόνια ενοικίαση.

Απλοποίηση νομικών διαδικασιών: Επιτάχυνση των διαδικασιών για ακίνητα που βρίσκονται σε καθεστώς συνιδιοκτησίας, κληρονομικών εκκρεμοτήτων ή δικαστικών διενέξεων.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας: Άμεση καταγραφή και διάθεση των κλειστών οικημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Δήμους ή σε ασφαλιστικά ταμεία για κοινωνική στέγαση.

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας: Καταγραφή όλων των κενών ακινήτων σε ενιαίο μητρώο, ώστε να διευκολυνθεί η διασύνδεση των ιδιοκτητών με υποψήφιους ενοικιαστές ή επενδυτές.

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