Αυξημένη η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων το 2025 - Οι «ακριβές» περιοχές

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Κατά 4,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, τα οποία αποτυπώνουν τη βάση υπολογισμού του φετινού ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι η καταγραφή αυτή βασίζεται στις διοικητικά προσδιορισμένες αντικειμενικές αξίες και όχι στις εμπορικές, με τις τελευταίες να εκτιμάται ότι ανεβάζουν τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας στη χώρα έως και το 1 τρισ. ευρώ.

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας ανήλθε το 2025 στα 782,5 δισ. ευρώ, έναντι 777,8 δισ. ευρώ το 2024.

Μια χώρα ιδιοκτητών

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει χώρα με υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Συνολικά, 7.155.186 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έλαβαν εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 87.767,36 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 254,03 ευρώ.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ

Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ προσεγγίζει τα 2,30 δισ. ευρώ και επιμερίζεται σε 6.171.359 φορολογούμενους, καθώς 983.827 ιδιοκτήτες απαλλάχθηκαν από την πληρωμή.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εκπτώσεις:

428.147 φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ύψους 26.096.715,41 ευρώ.



579.224 φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν εκπτώσεις για 583.724 δικαιώματα, συνολικού ύψους 47.519.475,23 ευρώ.



Από το σύνολο του φόρου:

1,711 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα



585,68 εκατ. ευρώ σε νομικά πρόσωπα



Η κυριαρχία της Αττικής

Το μεγαλύτερο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από την Αττική, όπου η συνολική αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 412,63 δισ. ευρώ.

Ο μέσος ΕΝΦΙΑ στην περιοχή φτάνει τα 480,90 ευρώ ανά ΑΦΜ — το υψηλότερο επίπεδο στη χώρα.

Οι «πλούσιες» και οι πιο φθηνές περιοχές

Πάνω από το 50% της συνολικής αντικειμενικής αξίας συγκεντρώνεται στην Αττική. Παράλληλα:

Το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά εμφανίζουν υψηλές επιβαρύνσεις λόγω τουριστικών ακινήτων.

Αντίθετα, περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφουν χαμηλότερο μέσο φόρο.



Αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια

Αττική

2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 412,63 δισ. ευρώ.

Μέση αξία: 161.137,58 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 480,90 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~1,23 δισ. ευρώ

Κεντρική Μακεδονία

1.238.673 ιδιοκτήτες – αξία 102,73 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 82.935,19 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 238,71 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~295,68 εκατ. ευρώ

Κρήτη

421.971 ιδιοκτήτες – αξία 42,66 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 101.090,22 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 290,19 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~122,45 εκατ. ευρώ

Θεσσαλία

466.310 ιδιοκτήτες – αξία 33,33 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 71.472,22 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 206,23 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~96,17 εκατ. ευρώ

Πελοπόννησος

398.724 ιδιοκτήτες – αξία 31,94 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 80.099,79 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 226,92 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~90,48 εκατ. ευρώ

Δυτική Ελλάδα

417.721 ιδιοκτήτες – αξία 29,30 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 70.139,08 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 197,08 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~82,32 εκατ. ευρώ

Νότιο Αιγαίο

212.271 ιδιοκτήτες – αξία 26,10 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 122.947,53 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 378,02 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~80,24 εκατ. ευρώ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

400.573 ιδιοκτήτες – αξία 24,10 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 60.175,20 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 181,27 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~72,61 εκατ. ευρώ

Στερεά Ελλάδα

326.121 ιδιοκτήτες – αξία 23,09 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 70.805,72 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 211,73 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~69,05 εκατ. ευρώ

Ήπειρος

215.989 ιδιοκτήτες – αξία 17,91 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 82.911,09 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 197,68 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~42,70 εκατ. ευρώ

Ιόνια Νησιά

166.243 ιδιοκτήτες – αξία 16,84 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 101.326,70 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 291,40 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~48,44 εκατ. ευρώ

Βόρειο Αιγαίο

144.487 ιδιοκτήτες – αξία 11,57 δισ. ευρώ

Μέση αξία: 80.097,06 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 224,03 ευρώ

Συνολικός φόρος: ~32,37 εκατ. ευρώ

Δυτική Μακεδονία

185.365 ιδιοκτήτες – αξία 10,35 δισ. ευρώ (η χαμηλότερη)

Μέση αξία: 55.838,31 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 178,17 ευρώ (ο χαμηλότερος)

Συνολικός φόρος: ~33,03 εκατ. ευρώ





