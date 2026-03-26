Αυξημένη η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων το 2025 - Οι «ακριβές» περιοχές

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας ανήλθε το 2025 στα 782,5 δισ. ευρώ, έναντι 777,8 δισ. ευρώ το 2024.
Μια χώρα ιδιοκτητών
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει χώρα με υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Συνολικά, 7.155.186 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έλαβαν εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.
Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 87.767,36 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 254,03 ευρώ.
Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ
Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ προσεγγίζει τα 2,30 δισ. ευρώ και επιμερίζεται σε 6.171.359 φορολογούμενους, καθώς 983.827 ιδιοκτήτες απαλλάχθηκαν από την πληρωμή.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εκπτώσεις:
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428.147 φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ύψους 26.096.715,41 ευρώ.
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579.224 φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν εκπτώσεις για 583.724 δικαιώματα, συνολικού ύψους 47.519.475,23 ευρώ.
Από το σύνολο του φόρου:
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1,711 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα
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585,68 εκατ. ευρώ σε νομικά πρόσωπα
Η κυριαρχία της Αττικής
Το μεγαλύτερο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από την Αττική, όπου η συνολική αξία των ακινήτων ανέρχεται σε 412,63 δισ. ευρώ.
Ο μέσος ΕΝΦΙΑ στην περιοχή φτάνει τα 480,90 ευρώ ανά ΑΦΜ — το υψηλότερο επίπεδο στη χώρα.
Οι «πλούσιες» και οι πιο φθηνές περιοχές
Πάνω από το 50% της συνολικής αντικειμενικής αξίας συγκεντρώνεται στην Αττική. Παράλληλα:
- Το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά εμφανίζουν υψηλές επιβαρύνσεις λόγω τουριστικών ακινήτων.
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Αντίθετα, περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφουν χαμηλότερο μέσο φόρο.
Αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια
Αττική
2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 412,63 δισ. ευρώ.
Μέση αξία: 161.137,58 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 480,90 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~1,23 δισ. ευρώ
Κεντρική Μακεδονία
1.238.673 ιδιοκτήτες – αξία 102,73 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 82.935,19 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 238,71 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~295,68 εκατ. ευρώ
Κρήτη
421.971 ιδιοκτήτες – αξία 42,66 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 101.090,22 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 290,19 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~122,45 εκατ. ευρώ
Θεσσαλία
466.310 ιδιοκτήτες – αξία 33,33 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 71.472,22 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 206,23 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~96,17 εκατ. ευρώ
Πελοπόννησος
398.724 ιδιοκτήτες – αξία 31,94 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 80.099,79 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 226,92 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~90,48 εκατ. ευρώ
Δυτική Ελλάδα
417.721 ιδιοκτήτες – αξία 29,30 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 70.139,08 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 197,08 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~82,32 εκατ. ευρώ
Νότιο Αιγαίο
212.271 ιδιοκτήτες – αξία 26,10 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 122.947,53 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 378,02 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~80,24 εκατ. ευρώ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
400.573 ιδιοκτήτες – αξία 24,10 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 60.175,20 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 181,27 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~72,61 εκατ. ευρώ
Στερεά Ελλάδα
326.121 ιδιοκτήτες – αξία 23,09 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 70.805,72 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 211,73 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~69,05 εκατ. ευρώ
Ήπειρος
215.989 ιδιοκτήτες – αξία 17,91 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 82.911,09 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 197,68 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~42,70 εκατ. ευρώ
Ιόνια Νησιά
166.243 ιδιοκτήτες – αξία 16,84 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 101.326,70 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 291,40 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~48,44 εκατ. ευρώ
Βόρειο Αιγαίο
144.487 ιδιοκτήτες – αξία 11,57 δισ. ευρώ
Μέση αξία: 80.097,06 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 224,03 ευρώ
Συνολικός φόρος: ~32,37 εκατ. ευρώ
Δυτική Μακεδονία
185.365 ιδιοκτήτες – αξία 10,35 δισ. ευρώ (η χαμηλότερη)
Μέση αξία: 55.838,31 ευρώ | Μέσος ΕΝΦΙΑ: 178,17 ευρώ (ο χαμηλότερος)
Συνολικός φόρος: ~33,03 εκατ. ευρώ