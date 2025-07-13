ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα για 170.000 εργαζόμενους και ανέργους – Ξεκινούν Δευτέρα 14/7 οι αιτήσεις

Ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, παρουσίασε το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα κατάρτισης που ξεκινά τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, απευθυνόμενο σε 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους.

Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλώντας στο ΕΡΤΝΕWS, ανέφερε ότι το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μαθημάτων ψηφιακών ή «πράσινων» δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, με παράλληλη παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, φτάνοντας τα 750 ευρώ συνολικά για κάθε συμμετέχοντα.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των πολιτών σε μια οικονομία που βρίσκεται σε φάση ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού. Όπως τόνισε, η ανάγκη για νέες δεξιότητες είναι κρίσιμη και αφορά όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημαντικά κενά σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και στους εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ. Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς δεν επιτρέπεται η διπλή συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr, επιλέγοντας από έναν ευρύ κατάλογο παρόχων κατάρτισης και πιστοποιημένων προγραμμάτων.

Όπως διευκρίνισε ο διοικητής της ΔΥΠΑ, τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με τη δεύτερη επιλογή να είναι η πλέον διαδεδομένη. Παράλληλα, εφαρμόζονται αυστηροί μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και την αποτροπή καταχρήσεων, με την εποπτεία να γίνεται από προσωπικό της Υπηρεσίας. Η συμμετοχή προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την παρουσία του καταρτιζόμενου, καθώς προβλέπεται απουσιολόγιο και έλεγχοι.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής εκπαίδευσης και ανέδειξε τον θεσμό των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, οι οποίες προσφέρουν εντελώς δωρεάν διετείς σπουδές, με αμοιβή και ασφάλιση, σε ειδικότητες που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά, όπως οι ψυκτικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι αισθητικοί, οι υδραυλικοί, οι μάγειρες και οι τεχνίτες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οκτώ στους δέκα απόφοιτους των σχολών αυτών βρίσκουν άμεσα εργασία μετά την αποφοίτησή τους, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του θεσμού και τη σύνδεσή του με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην περιφέρεια, υπενθυμίζοντας την επιτυχία του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για τη Θεσσαλία, το οποίο προέβλεπε την κάλυψη 5.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση έως 22.500 ευρώ ανά θέση. Όπως επεσήμανε, το πρόγραμμα είχε εξαιρετική αποδοχή, καθώς έχουν ήδη καλυφθεί 4.500 θέσεις και κλείνει άμεσα λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η ΔΥΠΑ, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες και την ποιότητα της απασχόλησης. Όπως υπογράμμισε ο κ. Πρωτοψάλτης, η κατάρτιση δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, και πρέπει να αποτελεί τακτική πρακτική για κάθε πολίτη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 το 60% του πληθυσμού να συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Με αυτή τη δράση, η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής.