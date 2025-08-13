ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2024 – 1.113 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο
14:26 - 13 Αυγ 2025

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2024 – 1.113 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024, που αφορά 1.113 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) που αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται με αστερίσκους. Πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη.

Υποβολή Ενστάσεων

Οι ενστάσεις γίνονται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου, 08:00, έως τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, διαφορετικά δεν εξετάζεται. Το παράβολο προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της ΓΓΠΣΔΔ (www.gsis.gr), επιλέγοντας:

  • Φορέας: Δημόσιο
  • Οργανισμός: ΑΣΕΠ

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ υπάρχει ειδικό λογότυπο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», που οδηγεί απευθείας στην εφαρμογή. Ο αριθμός του παραβόλου πρέπει να αναγράφεται στην ένσταση και το αντίτιμο να έχει καταβληθεί πριν την υποβολή της.

