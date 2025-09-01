ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,6% η ανεργία στο β' τρίμηνο

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Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6% . Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.

ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. . Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,0% το Μάιο του 2025.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8,0% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Ιούνιο του 2025.

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025 έχουν ως βάση στοιχεία της Eurostat.

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό report της ΕΛΣΤΑΤ.