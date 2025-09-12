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Κεραμέως: Ρεκόρ συμμετοχών στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη - 2.500 προεγγραφές και 3.000 θέσεις εργασίας
Εργασιακά
18:55 - 12 Σεπ 2025

Κεραμέως: Ρεκόρ συμμετοχών στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη - 2.500 προεγγραφές και 3.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σημειώνει ρεκόρ συμμετοχών στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 2.500 προεγγραφές, τη συμμετοχή 100 επιχειρήσεων και την προσφορά 3.000 θέσεων εργασίας, όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός επισκέφθηκε την Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου οι εκπρόσωποι εταιρειών συναντούν τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, επισημαίνοντας τη σημασία των εκδηλώσεων για την ενίσχυση της σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους υποψηφίους.

«Βρισκόμαστε στην 45η εκδήλωση “Ημέρες Καριέρας” της ΔΥΠΑ. Πάνω από 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας. Αποστολή μας στο υπουργείο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ είναι να βοηθάμε τους πολίτες να βρουν δουλειά ή να αλλάξουν εργασία και τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό», σημείωσε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι οι «Ημέρες Καριέρας» έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός σε 18 πόλεις της Ελλάδας.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται όλη μέρα σήμερα και αύριο Σάββατο στο Λιμάνι της πόλης. Μαζί με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, περιηγήθηκαν στους χώρους της Αποθήκης Γ’ και συνομίλησαν τόσο με εκπροσώπους επιχειρήσεων όσο και με υποψηφίους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις ή ενημερώνονταν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εμπειρία ενός εργαζομένου σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος πέρσι συμμετείχε στις «Ημέρες Καριέρας» ως υποψήφιος και προσλήφθηκε από βιομηχανία τροφίμων. Φέτος, βρίσκεται από την άλλη πλευρά, παίρνει συνεντεύξεις και προσφέρει ευκαιρίες σε νέους υποψηφίους.

«Να έρθουν εδώ με όρεξη, να δείξουν ότι θέλουν να δουλέψουν και ότι είναι έτοιμοι να μάθουν», ήταν η συμβουλή του προς τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης επαφής εργαζομένων και εργοδοτών, ενισχύοντας την αγορά εργασίας και δίνοντας ευκαιρίες καριέρας σε χιλιάδες πολίτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 18:54
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