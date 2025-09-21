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Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ
Εργασιακά
19:59 - 21 Σεπ 2025

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ

Reporter.gr Newsroom
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Πλησιάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου, οι οποίες θα καταβληθούν σε δύο δόσεις την εβδομάδα 22-26 Σεπτεμβρίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς, όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή του ΕΦΚΑ η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.

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