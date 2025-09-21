Νέα ένταση στη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Σε μία ακόμη έντονη στρατιωτική κίνηση στην περιοχή της Βαλτικής, η γερμανική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε το πρωί της Κυριακής 2/9 δύο μαχητικά Eurofighter, τα οποία αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου IL-20M. Το ρωσικό αεροπλάνο βρισκόταν στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής και πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.

Μετά την οπτική αναγνώριση, τα γερμανικά μαχητικά συνόδευσαν το IL-20M έως ότου το παραλάβουν οι μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Luftwaffe. «Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία στους Σουηδούς εταίρους μας και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε», σημείωσε η ανακοίνωση.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται στην αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, μετά την πρόσφατη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά MiG-31 την Παρασκευή, τα οποία εισήλθαν για περίπου 12 λεπτά προτού αποχωρήσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο προγραμματίζεται να συνεδριάσει την Τρίτη για να συζητήσει τις τελευταίες παραβιάσεις της ρωσικής πλευράς, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Η συνεδρίαση αναμένεται να εξετάσει τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και τις απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν.

Η παρουσία των γερμανικών Eurofighter και η ενεργή συμμετοχή του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν την ετοιμότητα των συμμάχων να αντιδρούν άμεσα σε παραβιάσεις του εναερίου χώρου, ενισχύοντας την ασφάλεια στη Βαλτική σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.