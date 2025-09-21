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Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία
Ειδήσεις
19:00 - 21 Σεπ 2025

Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία

Reporter.gr Newsroom
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Τη βρετανική απόφαση για την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους χαιρέτισε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κάνοντας λόγο για «ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία, τονίζεται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «σημαντικό και απαραίτητο βήμα» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Η τοποθέτηση του Αμπάς έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού, Σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήρισε την αναγνώριση «ηθικό καθήκον» και προϋπόθεση για τη διατήρηση της προοπτικής λύσης δύο κρατών.

Η Παλαιστινιακή Αρχή υπογράμμισε ότι η αναγνώριση από μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνει ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε θεμέλια δικαιοσύνης και ισοτιμίας.

Η κίνηση του Λονδίνου συνοδεύεται και από αντίστοιχες ανακοινώσεις του Καναδά και της Αυστραλίας, με φόντο την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου το παλαιστινιακό ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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