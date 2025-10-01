ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου» στη Λάρισα — Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου

Από σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 23:59, ανοίγει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου», συνολικής διάρκειας 650 ωρών.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βασικών τεχνικών γνώσεων στον τομέα των ξύλινων κατασκευών, όπως ανάγνωση σχεδίων, τεχνολογία υλικών, μηχανική επεξεργασία ξύλου και προϊόντων του, καθώς και στατικότητα κατασκευών. Μέσα από τη συμμετοχή, οι εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου επεξεργασίας ξύλου.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και απευθύνεται σε 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της ALFA WOOD GROUP ΑΕ, στο Νομό Λάρισας. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ (Ερμογένους 10, Λάρισα, ΤΚ 41447, τηλ.: 2410 564690).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα γίνει αξιολόγηση και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email για την αποδοχή τους, καθώς και για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης. Οι επιτυχόντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.