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Ευθυμίου για εργασιακό νομοσχέδιο: Η αντιπολίτευση «υψώνει τεχνητά τείχη»
Εργασιακά
17:40 - 17 Οκτ 2025

Ευθυμίου για εργασιακό νομοσχέδιο: Η αντιπολίτευση «υψώνει τεχνητά τείχη»

Reporter.gr Newsroom
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Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις», υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση «υψώνει τεχνητά τείχη», επιδιώκοντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

«Σήμερα οι πολίτες βιώνουν τη διαφορά. Βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, με 8ωρη απασχόληση και δηλωμένες υπερωρίες. Νιώθουν πιο ασφαλείς ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους καταβάλλονται κανονικά. Οι εργαζόμενες μητέρες, δημόσιες υπάλληλοι, ιδιωτικές, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες, λαμβάνουν πλέον εννέα μήνες ειδικής άδειας μητρότητας. Οι γονείς απολαμβάνουν περισσότερες άδειες, οι νέοι έχουν περισσότερες προοπτικές και οι συνταξιούχοι συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή», τόνισε η υφυπουργός.

Η κα Ευθυμίου παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων που ενισχύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, μειώνουν τη γραφειοκρατία και στηρίζουν τη μητρότητα, όπως:

  • επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες,
  • προστασία του επιδόματος γονικής άδειας,
  • απαγόρευση μείωσης αποδοχών λόγω ψηφιακής κάρτας εργασίας,
  • ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και εκσυγχρονισμός του πλαισίου υγείας και ασφάλειας.

Για το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι: η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος χωρίς αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η ενίσχυση της δικαιοσύνης με διορθώσεις αδικιών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. «Στους έξι μήνες που είμαι στη θέση αυτή, έχω συναντήσει πάνω από 50 φορείς, με σκοπό να δώσουμε λύσεις, άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές, πάντα με ειλικρίνεια και ρεαλισμό», ανέφερε.

Για τους συνταξιούχους τόνισε ότι η στήριξη είναι έμπρακτη, καθώς θα υπάρξουν αυξήσεις για όλους, ακόμη και για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, ενώ από τον Νοέμβριο θα καταβληθεί και το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναφορικά με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, εξήγησε πως η κυβέρνηση εφαρμόζει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση: «Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν εξαναγκάζονται να εργαστούν, το επιλέγουν. Δε στερούν θέσεις από νέους ανθρώπους, αλλά μεταδίδουν εμπειρία και γνώση. Με τη νέα ρύθμιση, η προσαύξηση της σύνταξής τους δε θα οδηγήσει σε υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης. Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν ήδη δηλωθεί στην πλατφόρμα, γεγονός που καταπολεμά την αδήλωτη εργασία και ενισχύει τη διαφάνεια».

Η υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα ρύθμιση που διευκολύνει τη λήψη του επιδόματος κυοφορίας – λοχείας, μέσω ενοποίησης ημερών ασφάλισης από διαφορετικά ταμεία, ώστε να καλύπτονται περισσότερες μητέρες.

Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα προς όλα τα κόμματα να στηρίξουν τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου, κρίνοντας με αντικειμενικότητα, ώστε «τα άρθρα αυτά, ενισχυμένα από ευρεία πλειοψηφία, να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα στην κοινωνία».

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