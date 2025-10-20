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Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο
Εργασιακά
12:09 - 20 Οκτ 2025

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρώτες συντάξεις του Νοεμβρίου, δηλαδή τα εφάπαξ, θα πληρωθούν στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ενώ στις αρχές της επόμενης (27-31/10) θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 29 του μήνα.

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