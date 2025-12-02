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Καφούνης για ΣΣΕ: Ώρα για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στο εμπόριο
Εργασιακά
18:24 - 02 Δεκ 2025

Καφούνης για ΣΣΕ: Ώρα για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στο εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα εργασιακά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, έκανε λόγο για την ανάγκη ενός “New Deal” στον εμπορικό κλάδο, κατά τη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως υπογράμμισε, η επανεκκίνηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και για τη διασφάλιση υψηλότερων μισθών στους εργαζόμενους.

Ο κ. Καφούνης χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ως «συμφωνία ευθύνης», επισημαίνοντας ότι δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και Πολιτεία. «Πρόκειται για τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα δώσει ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Τόνισε επίσης ότι το εμπόριο, ως ισχυρός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, έχει ζωτική ανάγκη από σταθερούς κανόνες και βιώσιμες συνθήκες λειτουργίας, καθώς οι υψηλότερες αμοιβές των εργαζομένων αποτελούν «την κινητήριο δύναμη» για την ανάπτυξη του τομέα.

Η ΕΣΕΕ, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρός της, θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στον διάλογο με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων και την προώθηση καλύτερα αμειβόμενης εργασίας, που θα ενισχύσει συνολικά την ελληνική οικονομία.

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