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Νωρίτερα πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου - Ημερομηνίες ανά ταμείο
Εργασιακά
10:03 - 10 Δεκ 2025

Νωρίτερα πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου - Ημερομηνίες ανά ταμείο

Reporter.gr Newsroom
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Νωρίτερα θα δουν φέτος τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 στους λογαριασμούς τους οι ενδιαφερόμενοι λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων.

Ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών με στόχο την κοινή ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με σαφείς αλλαγές στις ημέρες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οι ημερομηνίες αλλάζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

  • Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
  • ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
  • ΟΓΑ – Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ – Ναυτικοί
  • Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

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