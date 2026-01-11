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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 12 έως 16 Ιανουαρίου
Εργασιακά
12:30 - 11 Ιαν 2026

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 12 έως 16 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 12 έως 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 63.123.366,76   ευρώ σε 66.607, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 14 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

- Από 12 έως 16 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

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