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Νέα πληρωμένη άδεια 6 ημερών στο Δημόσιο: Ποιοι εργαζόμενοι τη δικαιούνται
Εργασιακά
15:41 - 14 Ιαν 2026

Νέα πληρωμένη άδεια 6 ημερών στο Δημόσιο: Ποιοι εργαζόμενοι τη δικαιούνται

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει άδεια έξι εργάσιμων ημερών με αποδοχές για δημοσίους υπαλλήλους με αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων, με επιπλέον ημέρες για πολύτεκνους μονογονείς.

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας έξι εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Η άδεια αυτή θα χορηγείται με αποδοχές και θα είναι επιπλέον εκείνων που ήδη προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, προσαύξηση της άδειας κατά δύο επιπλέον εργάσιμες ημέρες για γονείς υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την 6ήμερη άδεια με αποδοχές

Άρθρο 20

Άδεια με αποδοχές για μονογονείς υπαλλήλους – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:«10. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων».2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α’ 143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων».

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