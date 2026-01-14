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ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 3 Φεβρουαρίου για το 13ο και 14ο μισθό
Εργασιακά
18:27 - 14 Ιαν 2026

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 3 Φεβρουαρίου για το 13ο και 14ο μισθό

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με κύριο αίτημα την αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού και την υιοθέτηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο Λεκανοπέδιο Αττικής, από τις 12:00 έως τις 15:00 και περιλαμβάνει συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε η στάση εργασίας να αφορά όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα στην Αττική. Η συγκέντρωση στο ΣτΕ προγραμματίζεται για τις 12:30, με βασικό αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν επίσης οι Γενικοί Σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

Μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση των δώρων, αλλά και τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την επαναφορά του «χαμένου» μισθολογικού κλιμακίου και την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Στην ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

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