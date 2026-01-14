Καλαφάτης: Προτεραιότητά μας να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο για ασφαλείς τεχνολογίες

“Η σημερινή εκδήλωση αφορά κάτι περισσότερο από την τεχνολογία -αφορά στην εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι οι ψηφιακές μας υποδομές είναι ανθεκτικές, οι επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικές και οι πολίτες μας προστατευμένοι σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει τόσο την άμυνα όσο και την επίθεση. Η προτεραιότητά μας είναι σαφής: Να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο για ασφαλείς τεχνολογίες αιχμής”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στο AI Enables Cybersecurity Meet Up Event που οργανώθηκε από την COSMOTE Telekom με θέμα: “Κυβερνοασφάλεια με ενεργοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης: Από τον κίνδυνο στην ανθεκτικότητα”.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Δεν είμαστε απλοί καταναλωτές της AI, ·φιλοδοξούμε να είμαστε οι αρχιτέκτονές της. Αλλά η καινοτομία χωρίς ασφάλεια είναι εύθραυστη. Ο «Ασφαλής Ψηφιακός Μετασχηματισμός» μας βασίζεται στη φιλοσοφία «Ασφάλεια από τον Σχεδιασμό». Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια πρόκληση προς διαχείριση, αλλά ο ισχυρότερος σύμμαχός μας στην υπεράσπιση της ψηφιακής μας κυριαρχίας”.

Αναλύοντας τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στην Έρευνα, στη Βιομηχανία και στην Πολιτική. “Είναι γρανάζια της ίδιας μηχανής”, υπογράμμισε. Αναφερόμενος στην Έρευνα, επισήμανε ότι: “Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα παράγουν παγκόσμιας κλάσης καινοτομίες στην ανίχνευση απειλών και την κρυπτογράφηση με AI. Αλλά η έρευνα δεν πρέπει να μένει κλειδωμένη στο εργαστήριο· χρειάζεται δρόμο προς την αγορά”.

Για τη Βιομηχανία τόνισε ότι: “Οι επιχειρηματίες και οι ηγέτες της τεχνολογίας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μετατρέπουν θεωρητικά μοντέλα σε πραγματικές άμυνες. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και προϊόντα που προστατεύουν τους πολίτες μας”. Για την Πολιτική σημείωσε ότι: “Ο ρόλος μας στην Κυβέρνηση είναι να παρέχουμε το «γόνιμο έδαφος». Προσφέρουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο -όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός AI Act- για να διασφαλίσουμε την ηθική και την ασφάλεια, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία (μέσω RRF και ΕΣΠΑ) για να μειώσουμε τον κίνδυνο στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας”.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι: “Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act) -σε ισχύ από 1η Αυγούστου 2024- εισάγει ένα πλαίσιο βασισμένο στον κίνδυνο, με σταδιακή εφαρμογή από το 2025 έως το 2027+, επιβάλλοντας αυστηρές υποχρεώσεις για συστήματα υψηλού κινδύνου και μοντέλα GPAI, καθώς και σημαντικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση. Στόχος είναι να καταστεί η AI ασφαλής, διαφανής και υπόλογη, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνεται η καινοτομία”.

“Η Ελλάδα”, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, “ευθυγραμμίζει πολιτική, ικανότητες και οικοσυστήματα. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (NCSA) λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής, εθνικό CSIRT και επόπτης NIS2, συντονίζοντας τη δημόσια-ιδιωτική ανθεκτικότητα”. “Οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Καινοτομία, αντανακλούν με ακρίβεια τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας και το όραμα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.Και αναφέρθηκε σε ενδεικτικά έργα στη χώρα μας όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την κυβερνοανθεκτικότητα και ψηφιακή εμπιστοσύνη.

Συγκεκριμένα, υπενθύμισε “το έργο «Pharos», το Ελληνικό Εργοστάσιο ΤΝ (EuroHPC), έργο που θ΄αξιοποιήσει τον υπερυπολογιστή «DAEDALUS» για την επιτάχυνση αξιόπιστων υπηρεσιών ΤΝ που θα εξυπηρετεί νεοφυείς και ΜμΕ επιχειρήσεις με υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και πρακτικές”. Αναφέρθηκε, επίσης, στους κόμβους έρευνας και καινοτομίας, “από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ahedd DIH) έως το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Καθώς και στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (NCSA) που λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC EL) στο δίκτυο ECCC, συνδέοντας τους ελληνικούς φορείς με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διασυνοριακή συνεργασία σε τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας”.

“Η κυβερνοασφάλεια είναι ομαδικό άθλημα. Καμία εταιρεία ή κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει αυτές τις προκλήσεις μόνη της. Η σημερινή συνάντηση είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για συνεργασίες που θα καθορίσουν το ψηφιακό μας μέλλον”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.