ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ 2026: Νέα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης για 60.000 θέσεις εργασίας
Εργασιακά
10:48 - 31 Ιαν 2026

ΔΥΠΑ 2026: Νέα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης για 60.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προωθεί μια σύγχρονη στρατηγική με κύριο άξονα τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με στελέχη της ΔΥΠΑ, μέσω πανελλαδικών παρεμβάσεων που συνεχώς εξελίσσονται και διευρύνονται, προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας για χιλιάδες πολίτες, με στόχο την ίση πρόσβαση στην απασχόληση και τη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα απασχόλησης του 2025 και τα νέα που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2026 αναμένεται να καλύψουν πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας. Για το 2026 σχεδιάζεται ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

Ενδεικτικά, ένα πιλοτικό πρόγραμμα στη Θεσσαλία θα προσφέρει εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κτηνοτροφικό κλάδο σε 250 ανέργους που ολοκλήρωσαν κατάρτιση στη βιοασφάλεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών – με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών – ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 101.813.625 ευρώ.

Από τις 10.000 θέσεις, οι μισές θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι άλλες μισές μερικής, προσφέροντας ευελιξία κυρίως σε γυναίκες και μητέρες. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένες γυναίκες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα ζητήσει 4.200 θέσεις.

Η επιχορήγηση για άνεργες γυναίκες έως 12 μήνες ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου κόστους μισθοδοσίας (μέγιστο 879,20 €), ενώ για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με ανήλικο τέκνο το ποσοστό φτάνει στο 80% (μέγιστο 1.004,80 €). Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση είναι 80% για όλες τις κατηγορίες, με ανώτατο όριο 680 € μηνιαίως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας για 2.114 νέους (18-29 ετών), με έμφαση στις γυναίκες και δραστηριότητες στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ. Η οικονομική στήριξη για κάθε νέα επιχείρηση φτάνει τα 17.500 €, καταβαλλόμενη σε τρεις δόσεις ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία 6.000 νέων θέσεων εργασίας για νέους με έμφαση στις γυναίκες, καθώς και πρόγραμμα για απασχόληση πυρόπληκτων κατοίκων των Μεγάρων. Νέες δράσεις θα καλύψουν ευάλωτες ομάδες και ΑμεΑ με 370 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Για ανέργους άνω των 30 ετών προβλέπονται προγράμματα με επιχορήγηση έως 1.004,80 € για 12 ή 18 μήνες, με έμφαση στις γυναίκες και τα άτομα άνω των 50 ετών, ενώ συνεχίζονται και τα προγράμματα του 2025, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου προγράμματος επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με στόχο τη δημιουργία περίπου 50.000 θέσεων εργασίας.

Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι ψηφιακή, με την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ. Το συνολικό πρόγραμμα για το 2026 έχει προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:27

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Ακίνητα
13/08/2026 - 08:15

Η αγορά κατοικίας γίνεται πιο επιλεκτική – Τι αναζητούν οι αγοραστές και πού κρίνεται μια πώληση

Ναυτιλία
13/08/2026 - 08:03

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Γιώργος Ραυτόπουλος
13/08/2026 - 08:00

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 07:49

Τεχνολογικοι κολοσσοί λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει λιγότερη δουλειά - όμως οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ