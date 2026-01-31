ΔΥΠΑ 2026: Νέα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης για 60.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προωθεί μια σύγχρονη στρατηγική με κύριο άξονα τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με στελέχη της ΔΥΠΑ, μέσω πανελλαδικών παρεμβάσεων που συνεχώς εξελίσσονται και διευρύνονται, προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας για χιλιάδες πολίτες, με στόχο την ίση πρόσβαση στην απασχόληση και τη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα απασχόλησης του 2025 και τα νέα που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2026 αναμένεται να καλύψουν πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας. Για το 2026 σχεδιάζεται ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

Ενδεικτικά, ένα πιλοτικό πρόγραμμα στη Θεσσαλία θα προσφέρει εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κτηνοτροφικό κλάδο σε 250 ανέργους που ολοκλήρωσαν κατάρτιση στη βιοασφάλεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών – με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών – ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 101.813.625 ευρώ.

Από τις 10.000 θέσεις, οι μισές θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι άλλες μισές μερικής, προσφέροντας ευελιξία κυρίως σε γυναίκες και μητέρες. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένες γυναίκες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα ζητήσει 4.200 θέσεις.

Η επιχορήγηση για άνεργες γυναίκες έως 12 μήνες ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου κόστους μισθοδοσίας (μέγιστο 879,20 €), ενώ για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με ανήλικο τέκνο το ποσοστό φτάνει στο 80% (μέγιστο 1.004,80 €). Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση είναι 80% για όλες τις κατηγορίες, με ανώτατο όριο 680 € μηνιαίως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας για 2.114 νέους (18-29 ετών), με έμφαση στις γυναίκες και δραστηριότητες στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ. Η οικονομική στήριξη για κάθε νέα επιχείρηση φτάνει τα 17.500 €, καταβαλλόμενη σε τρεις δόσεις ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία 6.000 νέων θέσεων εργασίας για νέους με έμφαση στις γυναίκες, καθώς και πρόγραμμα για απασχόληση πυρόπληκτων κατοίκων των Μεγάρων. Νέες δράσεις θα καλύψουν ευάλωτες ομάδες και ΑμεΑ με 370 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Για ανέργους άνω των 30 ετών προβλέπονται προγράμματα με επιχορήγηση έως 1.004,80 € για 12 ή 18 μήνες, με έμφαση στις γυναίκες και τα άτομα άνω των 50 ετών, ενώ συνεχίζονται και τα προγράμματα του 2025, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου προγράμματος επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με στόχο τη δημιουργία περίπου 50.000 θέσεων εργασίας.

Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι ψηφιακή, με την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ. Το συνολικό πρόγραμμα για το 2026 έχει προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.