ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο για ΣΣΕ: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση, η Κεραμέως καλεί σε ξεκάθαρη θέση
Εργασιακά
15:01 - 12 Φεβ 2026

Αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο για ΣΣΕ: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση, η Κεραμέως καλεί σε ξεκάθαρη θέση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με έντονες παρεμβάσεις ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρσή του, επικαλούμενα την εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στις έρευνες για τα Προγράμματα Κατάρτισης και το γεγονός ότι συνυπέγραψε τη συμφωνία ως εθνικός κοινωνικός εταίρος. Το αίτημα απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η Κοινωνική Συμφωνία και η υπόθεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης αφορούν διαφορετικά ζητήματα. Όπως τόνισε, η έρευνα αφορά τον κ. Παναγόπουλο ως φυσικό πρόσωπο και είναι απαραίτητο να φωτιστεί πλήρως η υπόθεση, ενώ η συνεργασία της Πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους υπήρξε πάντα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της γνώσης τους για την αγορά εργασίας. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να δηλώσει ξεκάθαρα εάν επιθυμεί την εφαρμογή των ΣΣΕ και να μην υπεκφεύγει σε άλλα ζητήματα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναγνώρισε την εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ και άλλων εθνικών κοινωνικών εταίρων, αλλά τόνισε ότι η Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη χώρα, καθώς δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «έκτρωμα» και κατηγόρησε την ηγεσία της ΓΣΕΕ για μετατροπή των συνδικάτων σε «παραμάγαζο» του αστικού κράτους και των εργοδοτών.

Η Νέα Αριστερά ανέφερε ότι η συζήτηση διεξάγεται υπό τη σκιά των αποκαλύψεων για τα Προγράμματα Κατάρτισης, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στον κ. Παναγόπουλο, αλλά εμπλέκεται και το υπουργείο Εργασίας με συγκεκριμένες εταιρείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε το αξιακό και δεοντολογικό ζήτημα της νομιμοποίησης της υπογραφής της Κοινωνικής Συμφωνίας από πρόσωπα που ελέγχονται για διαπλοκή. Η Ελληνική Λύση κατήγγειλε «βαθύ κράτος και διαφθορά», καταλογίζοντας στις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μακροχρόνια ευθύνη.

Η ΝΔ, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Μακαρίου Λαζαρίδη, αντέτεινε ότι η συζήτηση της αντιπολίτευσης αποπροσανατολίζει και ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου ενισχύει τις ΣΣΕ και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε κυβερνητική ευθύνη για εργατικά δυστυχήματα και αμφισβήτησε την έλλειψη απαντήσεων σε σχετικές Επίκαιρες Ερωτήσεις.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται, με περισσότερους από 67 βουλευτές να έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, ενώ η ένταση και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παραμένουν έντονες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB
Εργασιακά

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;

Επεκτείνεται για ένα ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων
Υγεία

Επεκτείνεται για ένα ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/05/2026 - 12:30

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/05/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

Πολιτική
22/05/2026 - 12:22

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:18

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;

Πολιτική
22/05/2026 - 12:17

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
22/05/2026 - 12:11

O Βασίλης Παπαδρόσος στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:09

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:05

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

Magazino
22/05/2026 - 11:54

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/05/2026 - 11:48

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:47

Πρόβλημα με τα εισιτήρια πριν το Ολυμπιακός – Φενέρ: Πολλοί φίλαθλοι έχουν λάβει mail

Οικονομία
22/05/2026 - 11:45

Κατά €2 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:32

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:22

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 11:13

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 11:11

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:02

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Υγεία
22/05/2026 - 10:51

Τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να έχουν μια απρόσμενη παρενέργεια, να επιβραδύνουν τον καρκίνο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:50

Βουλή: Με όριο τις 151 ψήφους η απόφαση για την Εξεταστική στις υποκλοπές – Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 10:44

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Υγεία
22/05/2026 - 10:27

Ραγδαία αύξηση παγκοσμίως στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών από το 1990 - Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:14

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:10

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 10:10

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:51

4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026: «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα»

Αναλύσεις
22/05/2026 - 09:48

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

Ειδήσεις
22/05/2026 - 09:40

Άρειος Πάγος: Εξετάζει αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 09:29

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 09:20

Σε θετικό έδαφος οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ - Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ