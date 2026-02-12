Αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο για ΣΣΕ: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση, η Κεραμέως καλεί σε ξεκάθαρη θέση

Με έντονες παρεμβάσεις ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρσή του, επικαλούμενα την εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στις έρευνες για τα Προγράμματα Κατάρτισης και το γεγονός ότι συνυπέγραψε τη συμφωνία ως εθνικός κοινωνικός εταίρος. Το αίτημα απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η Κοινωνική Συμφωνία και η υπόθεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης αφορούν διαφορετικά ζητήματα. Όπως τόνισε, η έρευνα αφορά τον κ. Παναγόπουλο ως φυσικό πρόσωπο και είναι απαραίτητο να φωτιστεί πλήρως η υπόθεση, ενώ η συνεργασία της Πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους υπήρξε πάντα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της γνώσης τους για την αγορά εργασίας. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να δηλώσει ξεκάθαρα εάν επιθυμεί την εφαρμογή των ΣΣΕ και να μην υπεκφεύγει σε άλλα ζητήματα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναγνώρισε την εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ και άλλων εθνικών κοινωνικών εταίρων, αλλά τόνισε ότι η Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη χώρα, καθώς δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «έκτρωμα» και κατηγόρησε την ηγεσία της ΓΣΕΕ για μετατροπή των συνδικάτων σε «παραμάγαζο» του αστικού κράτους και των εργοδοτών.

Η Νέα Αριστερά ανέφερε ότι η συζήτηση διεξάγεται υπό τη σκιά των αποκαλύψεων για τα Προγράμματα Κατάρτισης, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στον κ. Παναγόπουλο, αλλά εμπλέκεται και το υπουργείο Εργασίας με συγκεκριμένες εταιρείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε το αξιακό και δεοντολογικό ζήτημα της νομιμοποίησης της υπογραφής της Κοινωνικής Συμφωνίας από πρόσωπα που ελέγχονται για διαπλοκή. Η Ελληνική Λύση κατήγγειλε «βαθύ κράτος και διαφθορά», καταλογίζοντας στις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μακροχρόνια ευθύνη.

Η ΝΔ, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Μακαρίου Λαζαρίδη, αντέτεινε ότι η συζήτηση της αντιπολίτευσης αποπροσανατολίζει και ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου ενισχύει τις ΣΣΕ και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε κυβερνητική ευθύνη για εργατικά δυστυχήματα και αμφισβήτησε την έλλειψη απαντήσεων σε σχετικές Επίκαιρες Ερωτήσεις.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται, με περισσότερους από 67 βουλευτές να έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, ενώ η ένταση και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παραμένουν έντονες.