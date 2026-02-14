ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού
Εργασιακά
21:07 - 14 Φεβ 2026

Πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 25 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Παράλληλα, για την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στις 11:00 το πρωί.

Ήδη η ΠΟΕΕΤ με επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, της κάνει γνωστό ότι θα ζητήσει συνάντηση μαζί της, ενώ την ενημερώνει για τα ερωτήματα που θα θέσει, ώστε να γίνει η ανάλογη προετοιμασία και να λάβει απαντήσεις, όπως αναφέρει και αυτά είναι τα εξής:

«Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι εποχικά εργαζόμενοι το επίδομα ανεργίας και ορισμένοι το Δώρο Χριστουγέννων;

Τι θα γίνει με την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας;

Τι θα γίνει με την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία όπως ίσχυε εδώ και δεκαετίες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου;

Τι θα γίνει με τους υποστελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς»;

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τροπολογία για τα φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως €3.600 τον χρόνο
Φορολογία

Τροπολογία για τα φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως €3.600 τον χρόνο

Νέο τοπίο για τους μισθούς στην εστίαση-Υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση
Εργασιακά

Νέο τοπίο για τους μισθούς στην εστίαση-Υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση

«Σαφάρι» για ταλαντούχους σερβιτόρους και μάγειρες στη Γερμανία
Ειδήσεις

«Σαφάρι» για ταλαντούχους σερβιτόρους και μάγειρες στη Γερμανία

Έρχονται αυξήσεις μισθών για σερβιτόρους, μπάρμαν, σεφ και διανομείς
Εργασιακά

Έρχονται αυξήσεις μισθών για σερβιτόρους, μπάρμαν, σεφ και διανομείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:44

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Πολιτική
22/05/2026 - 12:39

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Οικονομία
22/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α’ τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 12:32

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/05/2026 - 12:30

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/05/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

Πολιτική
22/05/2026 - 12:22

Χρηστίδης: Κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:18

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;

Πολιτική
22/05/2026 - 12:17

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
22/05/2026 - 12:11

O Βασίλης Παπαδρόσος στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Πολιτική
22/05/2026 - 12:09

Ανδρουλάκης: Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία - «Νίξον» της Ελλάδας ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:05

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

Magazino
22/05/2026 - 11:54

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/05/2026 - 11:48

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:47

Πρόβλημα με τα εισιτήρια πριν το Ολυμπιακός – Φενέρ: Ξεκίνησε σταδιακά η αποστολή τους στους φιλάθλους

Οικονομία
22/05/2026 - 11:45

Κατά €2 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:32

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:22

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 11:13

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 11:11

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

Ειδήσεις
22/05/2026 - 11:02

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Υγεία
22/05/2026 - 10:51

Τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να έχουν μια απρόσμενη παρενέργεια, να επιβραδύνουν τον καρκίνο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:50

Βουλή: Με όριο τις 151 ψήφους η απόφαση για την Εξεταστική στις υποκλοπές – Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 10:44

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Πολιτική
22/05/2026 - 10:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι 11 βουλευτές της ΝΔ

Υγεία
22/05/2026 - 10:27

Ραγδαία αύξηση παγκοσμίως στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών από το 1990 - Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:14

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

Ειδήσεις
22/05/2026 - 10:10

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 10:10

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:51

4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026: «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ