Πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 25 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Παράλληλα, για την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στις 11:00 το πρωί.

Ήδη η ΠΟΕΕΤ με επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, της κάνει γνωστό ότι θα ζητήσει συνάντηση μαζί της, ενώ την ενημερώνει για τα ερωτήματα που θα θέσει, ώστε να γίνει η ανάλογη προετοιμασία και να λάβει απαντήσεις, όπως αναφέρει και αυτά είναι τα εξής:

«Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι εποχικά εργαζόμενοι το επίδομα ανεργίας και ορισμένοι το Δώρο Χριστουγέννων;

Τι θα γίνει με την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας;

Τι θα γίνει με την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία όπως ίσχυε εδώ και δεκαετίες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου;

Τι θα γίνει με τους υποστελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς»;