ΧΑ: Στις 2280 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ και στις 2232 μονάδες το δεύτερο επίπεδο
10:08 - 16 Φεβ 2026

ΧΑ: Στις 2280 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ και στις 2232 μονάδες το δεύτερο επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 2,82% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2288,83 μονάδες (στο -3,11% ο ΓΔ & στο -6,41% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +7,93% ο ΓΔ & στο +14,79% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 387,8 εκ. ευρώ. Η πιθανολογούμενη αναδρομικότητα της απόφασης του Αρείου Πάγου για την εφαρμογή των τόκων επί των
δανείων του Ν. Κατσέλη αποτέλεσε το λόγο που οδήγησε από το ξεκίνημα σε ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών, διαδικασία που επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τους τίτλους υψηλής
κεφαλαιοποίησης.

Με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας χαμηλό ημέρας στις 2287 μονάδες περί τις 15.30 μ.μ., για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρώς ψηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώνονταν στο 3,365% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Σαν αποτέλεσμα, απώλειες κατέγραψε η Eurobank (-5,51%), η Πειραιώς, η ΔΕΗ (-4,27%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,51%), η ΕΛΧΑ (-5,26%), η Helleniq Energy (-2,96%), η Optima (-3,3&%), ο ΟΠΑΠ (-3,37%), η Κύπρου (-3,94%), ο Τιτάν (-9,19%) και η Lamda (-2,36%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Credia (+0,76%), ο ΟΤΕ (+0,63%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+2,36%) και η Δομική Κρήτης (+2,13%). Απολογιστικά, 15 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 90 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Τράπεζα Εθνική Τράπεζα: Μια βαθμίδα πάνω από το ελληνικό αξιόχρεο το rating της Scope.Κύπρου και η ΕΧΑΕ ανακοινώνουν την Τετάρτη τα ετήσια αποτελέσματά τους, ενώ η Δευτέρα είναι αργία για τη Wall Street. Στις 2280 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ και στις 2232 μονάδες το δεύτερο επίπεδο.

Capital Clean Energy Carriers Corp (Βαγγέλη Μαρινάκη): ξεκινά αύριο Τρίτη 18/2 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20/2 η διαδικασία έκδοσης νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου.
Σήμερα θα έχει γίνει γνωστό το εύρος απόδοσης. Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό έκδοσης 200 εκατ.), διάρκειας επτά ετών. Η Ε.Κ. ενέκρινε την
Παρασκευή το ενημερωτικό δελτίο της.

Placement από τον Αθανάσιο Σίψα στην ΕΚΤΕΡ που περιόρισε το ποσοστό του στο 27,02%. Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές εισπράττοντας 6,4 εκατ.
ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Μια βαθμίδα πάνω από το ελληνικό αξιόχρεο το rating της Scope.

Metlen: η Eurobank Equities διατηρεί τιμή-στόχο €56,2 βλέποντας σημαντικό upside, αλλά τονίζει ότι η αποκατάσταση εμπιστοσύνης θα κρίνει τον χρονισμό της επανατιμολόγησης.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων στις 18/2.

Σε METKA και Τέρνα η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου, έργο 320 εκ. Το σχήμα των ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - Ηλιοχώρα Α.Ε. - ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., κατέθεσε προσφορά ύψους 241.553.798,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προσφέροντας έκπτωση 5,50% επί του προϋπολογισμού.

ΕΛΣΤΑT (Δεκ.): Πτωτικά ο δείκτης τιμών εισαγωγών βιομηχανίας το 2025. Mειώθηκε κατά 5,4% σε ετήσια βάση και κατά 1,5% σε μηνιαία.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ