ΑΣΕΠ: Τι περιλαμβάνει η προκήρυξη 1Κ/2026 για τις προσλήψεις σε νοσοκομεία

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση της προκήρυξης 1Κ/2026 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/04.02.2026), η οποία αφορά την κάλυψη συνολικά 510 θέσεων προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό, που θα προσληφθεί με σειρά προτεραιότητας, καθώς και προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.

Το σχετικό ΦΕΚ της προκήρυξης έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ενώ διατίθεται χωρίς κόστος από το Εθνικό Τυπογραφείο στην οδό Καποδιστρίου 34 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας αναλυτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Β΄.

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη, στις 08:00 το πρωί, και ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή, στις 14:00.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ύστερα από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης.