ΔΥΠΑ: 158 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάρτιο - Ενίσχυση δεξιοτήτων και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας
Εργασιακά
19:02 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει δυναμικά τον Μάρτιο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η καλύτερη προετοιμασία και η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συνολικά τον Μάρτιο θα υλοποιηθούν 158 εργαστήρια:

  • 136 δια ζώσης σε 80 ΚΠΑ2
    • 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Θεματικές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές όπως:

  • Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού
  • Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας
  • Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας
  • Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου
  • Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας
  • Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις
  • Προσωπικό επαγγελματικό αφήγημα (personal branding)
  • Ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
  • Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής
  • Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού

Δια ζώσης εργαστήρια

  • Διάρκεια: 3 ώρες
  • Ώρα έναρξης: 09:00 –11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)
  • Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας αίτησης.

Δείτε το πρόγραμμα δια ζώσης εργαστηρίων:

https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghramma-dia-zwsis-erghastirion-martios-2026.pdf

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

  • Διάρκεια: 2 ώρες
  • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: έως 50 άτομα ανά εργαστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα και να δηλώσουν συμμετοχή στο:

https://www.dypa.gov.gr/workshops
Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

